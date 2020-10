Voorzitter vakbond pluimveehouders blij met instellen van ophokplicht

Voorzitter Hennie de Haan van de vakbond voor pluimveehouders zegt op zich blij te zijn met de vannacht ingestelde ophokplicht voor pluimvee. "Want dit zijn serieuze signalen vanuit de natuur." Aanleiding voor de ophokplicht is de vondst van zes dode knobbelzwanen in Kockengen, Utrecht. Twee van de beesten bleken de vogelgriepvariant H5N8 te hebben.

Volgens De Haan is het opmerkelijk dat het nu al aan de orde is. "Ten eerste omdat het zo vroeg in het seizoen is.dat het virus bij wilde vogels is gevonden. Maar ook omdat het gevonden is bij dieren die hier eigenlijk altijd al zijn. De knobbelzwanen moeten hier in Nederland besmet zijn geraakt."

'Leren leven met vogelgriep'

De voorzitter van de vakbond voor pluimveehouders vindt het ook goed dat de ophokplicht is ingesteld "omdat we er nog te weinig over weten. En dan is het goed dat je de dieren zo goed mogelijk beschermt.

We weten sinds 2015 dat we moeten leren leven met vogelgriep. Met de vogeltrekbewegingen komt de kans op een nieuw virus ook deze kant op."

De ophokplicht is in eerste instantie voor onbepaalde tijd. "Het gaat duren zo lang als het nodig is. E zal in het hele land uitgebreid onderzoek gedaan moeten worden."