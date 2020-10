Veiligheidsregio Twente nuanceert 'totale lockdown': "Wel scherpere maatregelen"

Arjen Gerritsen sprak woensdagmiddag tijdens een persgesprek van de Veiligheidsregio Twente van 'een totale lockdown'. Die term bracht onrust: Twentse ondernemers lazen de berichten en vreesden voor 'Italiaanse toestanden', waarbij alle winkels dicht moeten en mensen niet zo maar meer de straat op mogen.

Gerritsen nam na het persgesprek de term 'totale lockdown' terug; hij doelde op een nieuwe, strengere lockdown. De Almelose burgemeester zegt nu geen voorstander te zijn van een totale lockdown, waarin alle vrijheden worden beperkt. "Ik zie dat niet als optie, want het past ook niet helemaal bij de manier waarop we in Nederland dit soort zaken aanpakken."

Strengere maatregelen

Toch stelt de Veiligheidsregio Twente dat een nieuwe lockdown, met daarin strengere maatregelen, 'haast onontkoombaar is'. "Onze deskundigen zeggen dat het eigenlijk noodzakelijk zou zijn om een nog strakker regime met elkaar te kiezen: een verdere lockdown dan we nu nog kennen. We zien nog steeds te veel bewegingen in het sociale en economische verkeer. De cijfers en deskundigen zeggen dat we naar een zware lockdownsituatie moeten."

Gerritsen waarom een nieuwe lockdown volgens hem noodzakelijk is:

Oplopende cijfers

De burgemeester van Almelo wijst op de oplopende cijfers, met één op de vijf Twentenaren die positief test op het coronavirus. "We zien een explosieve toename van het aantal besmettingen in de veiligheidsregio. Ik zie de grote hoeveelheden besmettingen, maar ik zie ook de gezondheidsellende en de uitval onder verpleegkundigen, artsen en bij huisartsenpraktijken."

Het gemiddeld aantal besmettingen in Twente ligt inmiddels hoger dan het landelijk gemiddelde. De situatie in Twente wordt door het Rijk inmiddels bestempeld als 'zeer ernstig'. "Het rijst echt de pan uit", zegt Gerritsen.

Ik zie ook de doffe ellende bij het bedrijfsleven Arjen Gerritsen, Veiligheidsregio Twente

Nieuwe lockdown

De Veiligheidsregio Twente pleit komende maandag, in het wekelijkse veiligheidsberaad met de andere veiligheidsregio's, voor een nieuwe lockdown. 'Twente' kan niet zo maar zelf beslissen over een nieuwe, strengere lockdown; daarvoor is het afhankelijk van landelijk beleid.

De huidige 'gedeeltelijke lockdown' is nog ruim twee weken van kracht. De Twentse Veiligheidsregio stelt voor om daarna de coronaregels verder aan te scherpen. Gerritsen vindt het niet te vroeg om daar nu al voor te pleiten. "Want we zien dat de besmettingen de komende dagen nog verder zullen oplopen."

Economische gevolgen

Gerritsen zegt zich te beseffen wat de gevolgen zijn van zo'n nieuwe lockdown, waarbij ook alle scholen dichtgaan en alle sport wordt afgelast. "Dat zijn maatregelen met een enorme impact. En ja, ik zie ook de doffe ellende bij het bedrijfsleven. Mensen die geen opdrachten meer krijgen, zzp'ers die al een half jaar thuis zitten. Als we die balans tussen gezondheidszorg en economische zorg willen behouden, dan is het nu echt tijd voor actie."