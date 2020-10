Politie zoekt held die gisteravond drenkeling redde in Almelo

De politie is op zoek naar de man die gisteravond aan de Stationsstraat in Almelo in het water sprong om de bestuurder van een scootmobiel, die kort daarvoor het water was ingereden, naar de kant te brengen.

De politie werd rond kwart over acht naar de Stationsstraat gestuurd. 'Op het moment dat wij aankwamen, hadden omstanders de man gelukkig al uit het water gehaald', laat de politie weten op Facebook. 'Een persoon is het water in gesprongen en heeft de man naar de kant gebracht, twee anderen hebben hem vervolgens op het droge getrokken.'



'Gelijk weer doorgelopen'

'Van deze twee personen is de identiteit bekend', gaat het bericht verder 'De man die in het water is gesprongen is echter gelijk weer doorgelopen. We zijn op zoek naar de identiteit van deze man omdat we hem willen bedanken voor zijn heldendaad. De man in de scootmobiel was anders waarschijnlijk nooit zelfstandig uit het water gekomen namelijk.'

'Ben of ken jij deze man? Laat het ons dan even weten door een berichtje te sturen of door te bellen met 0900-8844. De man in de scootmobiel is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor controle.'