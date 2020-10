Gehandicapten maken zich zorgen over mondkapjesplicht: "Ik bestuur mijn rolstoel met mijn kin"

Geert Jan den Hengst uit Zwolle heeft MS. Hij kan alleen zijn hoofd en nek gebruiken, daarom bestuurt hij zijn rolstoel met zijn kin. Via een computer is hij redelijk zelfredzaam. Maar een mondkapje opdoen, dat lukt niet. "Ik kan er wel de hele dag naar staren, maar over vier eeuwen zit het nog niet om mijn oren."

Geweigerd

Hij is niet de enige. Ook dove mensen, die bijvoorbeeld moeten liplezen, of mensen met een verstandelijke beperking die in paniek raken van een mondkapje, stuiten op hetzelfde probleem, legt minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink uit. "We krijgen best veel signalen van mensen die bijvoorbeeld in een taxi worden geweigerd", vertelt hij. "Die mensen zouden helemaal niet geweigerd moeten worden, maar dat gebeurt nu wel."

Door de vingers

Deze groep is niet verplicht om een mondmasker te dragen, en ook als de plicht wordt ingevoerd wordt dat door de Rijksoverheid door de vingers gezien. Toch wil Brink dat het wordt vastgelegd in de wet waaraan op dit moment wordt gewerkt. "Ik probeer daar aandacht voor te krijgen. In het debat waarin over de mondkapjesplicht gesproken wordt, moet er ook aandacht zijn voor mensen met een beperking. Dat probeer ik scherp te houden."

Minder schuldig

Geert Jan hoopt dat hij dan, zonder scheve blikken te krijgen, normaal boodschappen kan doen. "Nu lijk ik net een outlaw die het niet doet. Dan hoef ik mij minder schuldig te voelen."