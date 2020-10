Heracles zonder zieke Pröpper en Van der Water op zoek naar punten en doelpunten tegen Sparta

Heracles verloor vorige week van hekkensluiter RKC en dus had trainer Frank Wormuth wat trucjes nodig om het zelfvertrouwen terug te krijgen. Hij oefende vanochtend 45 minuten op afwerken, momenteel het probleem bij de ploeg, die pas drie keer het net wist te vinden in de eerste vijf duels. Scoren is ook volgens trainer Frank Wormuth het probleem: "In deze fase zeker. We krijgen wel goede kansen, maar scoren niet. Toch heb ik een goed gevoel."

Normaal winnen van RKC

"Thuis moet je normaal winnen van RKC. Na afloop zagen we ook dat we het betere team waren en dan ben je teleurgesteld. Maar deze must-win wedstrijd hebben we niet gewonnen en dus moeten we nu in een uitwedstrijd de punten pakken", aldus de oefenmeester.

Dezelfde situatie als vorig jaar

Hij maakt zich nog niet druk: "Vorig seizoen hadden we na vijf wedstrijden een punt meer en een doelpunt meer. We zitten nu in dezelfde situatie. Dat is denk ik normaal voor Heracles met nieuwe, jonge spelers, dat ze wat meer tijd nodig hebben dan andere spelers. Dat weten we, daarom zijn we rustig. We werken met de spelers. Ik heb na de wedstrijd tegen RKC mijn spelers een compliment gegeven. Ze vroegen zich af waarom, maar waarom niet? Ze waren fit, de cijfers en feiten waren perfect. Alleen de doelpunten waren het probleem. Daar kunnen we hard aan werken."

De wedstrijd tussen Sparta en Heracles begint zondag om 14.30 uur en is te volgen via Radio Oost en de online kanalen.