Geen wijzigingen bij ongeslagen FC Twente op bezoek bij FC Utrecht

"En dat dat is altijd wel spannend", vervolgt Jans. "We gaan morgen dan ook met twee bussen weg om het risico zoveel mogelijk te beperken." Jans lijkt op voorhand dan ook geen reden te hebben om zijn elftal te wijzigen. Kik Pierie, Nathangelo Markelo en Luka Ilic ontbreken nog altijd in de wedstrijdselectie. Met Alexander Jerremejef neemt Jans geen risico. Hij richt zich op het bekerduel van volgende week tegen De Graafschap. "Het wordt een interessante wedstrijd. Het gaat om de meest effectieve ploeg. Utrecht creëert namelijk veel kansen blijkt uit de statistieken", weet Jans.

Cerný

Voor Václav Cerný en Dario Dumic is het een bijzonder duel in Nieuw Galgenwaard. Beide spelers hopen hun voetballoopbaan weer wat glans te geven na een mislukt avontuur bij FC Utrecht. Cerný, die gehuurd wordt van Utrecht, is bij FC Twente helemaal opgebloeid. In 391 minuten kwam hij bij de club uit Enschede al tot drie goals en twee assists. Bij Utrecht lukte hem dat vorig jaar niet en bleef de teller in ongeveer evenveel speelminuten op nul staan. "Het gaat goed", zegt de Tsjechische buitenspeler heel bescheiden. "Wat je net zegt vorig jaar heb ik zo weinig minuten gemaakt in Utrecht en hier krijg ik wel het vertrouwen."



De Oosttribune

De wedstrijd tussen FC Utrecht en FC Twente begint zaterdag om 18.45 uur en is te volgen op Radio Oost.