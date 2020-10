Marga na mega-fietstocht tegen kanker weer thuis in Almelo

Met haar vijftig lentes fietste ze vijftig etappes van vijftig kilometer. Marga Wispels is na een mega-fietstocht tegen kanker vrijdag aan het eind van de middag weer thuisgekomen in Almelo, waar een heel ontvangstcomité haar een warm welkom heette. "Ik blik er alleen maar met heel veel plezier op terug."

De tocht zat vol symboliek. Nadat er in 2012 kanker bij haar werd geconstateerd, kon ze succesvol worden geopereerd. Omdat de Almelose Sarah de hand zou schudden, besloot Marga in aanloop daar naartoe op de fiets te stappen om op haar eigen wijze strijd te voeren tegen kanker. Ze wilde in vijftig ritten van vijftig kilometer naar Spanje fietsen, zoals ze eerder tegenover RTV Oost vertelde.

Maar zover kwam ze geografisch gezien uiteindelijk niet. Corona hield haar tegen. "Toen Spanje op oranje ging, leek het me niet verstandig daar naartoe te gaan. Ik wilde aanvankelijk naar Santiago de Compostella, maar in plaats daarvan heb ik nu een kaarsje opgestoken in Lourdes. Ik heb dus de Pyreneeën wel aangetikt."

Eigen Tour de France

Ze besloot echter in Frankrijk te blijven en er haar eigen Tour de France van te maken. Daar werd ze op haar vijftigste verjaardag verrast door echtgenoot Huub, die op de camping ineens voor haar neus stond.

Vervolgens zette ze haar reis voort. Al viel het niet altijd mee. "Op een gegeven moment heb ik een paar dagen achter elkaar alléén maar regen gehad. Echt afschuwelijk. De campings heb ik toen verruild voor hotelletjes. 's Avonds zorgen dat ik de volgende dag weer droge kleding had en mijn schoenen droog föhnen."

Toch maar doorgereden

Op een gegeven moment zag ze het echter niet meer zitten. "Ik zat vlak onder Parijs en wilde me op laten halen. Maar dat ging niet, omdat Huub met de racefiets onderuit ging en zijn arm brak. Ik ben toen doorgefietst en uiteindelijk maar doorgereden naar huis."

Los van alle meteorologische malheur verliep de reis voorspoedig. "Ik heb zelfs geen één lekke band gehad. Het enige wat speelde is dat mijn remblokjes op een gegeven moment helemaal op waren. Die heb ik laten vervangen door een Franse fietsenmaker."

Contacten

De 2.500 kilometer die ze wilde fietsen, werden er uiteindelijk ruim 3.500. Verdeeld over 57 etappes. Ze blikt er met veel voldoening op terug. "Het mooie vond ik vooral de hele leuke contacten die ik er aan over heb gehouden. Andere fietsers, of gewoon mensen die je op straat ontmoet. Met sommigen heb ik nog steeds contact."

En het uiteindelijke doel: geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding? "Vooraf hoopte ik op 2.500 euro, dat werd later bijgesteld naar 5.000 euro en intussen zit ik al op 61.30 euro. Dat had ik vooraf nooit durven hopen."

Donatie

Je kunt hier het initiatief van Marga nog steunen met een donatie.