Stegeman zet puntjes op i bij hoekschoppen tegen: "Maar dat is tegenwoordig wat ingewikkelder"

"We moeten gewoon afspraken nakomen", benadrukt Stegeman. "Maar dat is tegenwoordig wat ingewikkelder, omdat je vijf wissels hebt bij de tegenpartij en vijf wissels bij onszelf." Bij elke invalbeurt is het weer even zoeken wie nu precies welke tegenstander moet oppakken. "Als dan één radartje niet klopt, dan staat iemand vrij en dat was het geval."

"Fraser op zijn kop"

Tegen RKC pakte dat nadelig uit voor PEC Zwolle. Eerder wisten de Blauwvingers er ook zelf van te profiteren, in bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Sparta. "We scoorden toen zelf drie, vier keer uit een hoekschop en toen stond Henk Fraser (trainer van Sparta, red.) ook op zijn kop."

"Het is gewoon heel zonde als je uit een spelhervatting een doelpunt tegen krijgt, omdat het een georganiseerde situatie is. Maar niks is waterdicht. Je kunt zonedekking doen of mandekking toepassen, maar er zal altijd gescoord worden uit spelhervattingen. Alleen ging er bij ons té veel mis; we stonden niet snel genoeg in de organisatie."

Bijna compleet

Los van het puntenverlies heeft PEC Zwolle geen verdere schade opgelopen. "Er is niemand toegevoegd aan de blessurelijst, dus dat is positief. Thomas Lam begint echt aan te pikken. Hij heeft nog niet meegetraind, maar gaat dat volgende week wel doen. Alleen Kenneth Paal ontbreekt nog, hopelijk kan hij volgende week ook weer aansluiten, dan zijn we compleet."



Dean Huiberts, die woensdag ontbrak vanwege hamstringklachten, is weer inzetbaar en keert terug in de wedstrijdselectie.

Willem II

Tegenstander Willem II was vorig seizoen verrassend de nummer vijf van de Eredivisie, maar staat momenteel slechts twaalfde met een punt minder dan PEC Zwolle. Toch rekent Stegeman zich nog niet rijk: "Het is gewoon nog het team van vorig jaar. Ze hebben bijna geen wisselingen gehad en hun manier van voetballen is ook niet veranderd. Ze hebben er wel een aantal nieuwe spelers bij en dat zijn betere spelers, denk ik. Het is gewoon een goede ploeg."

Live op radio

Het duel begint zaterdag om 20.00 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.