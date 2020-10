Topdrukte bij verkopers van kerstpakketten: "We zoeken nog steeds extra mensen"

Bij de Twentse kerstpakkettenverkoper UwKerstpakket is het alle hens aan dek. In een grote loods op het bedrijventerrein in Oldenzaal werken deze weken tientallen mensen aan het samenstellen, inpakken en vervoeren van kerstpakketten.

"Ik denk dat we dit jaar een groei doormaken van twintig tot dertig procent", zegt eigenaar Jurgen Volmbroek. "Dat betekent extra mensen in dienst: we hebben 140 hulpen, ik noem ze 'kerstelfjes', extra op ons huidige personeel. En we zoeken nog steeds mensen."

Meer budget

Volgens Volmbroek, wiens winkel zetelt in Hengelo, is de drukte 'te danken' aan corona. "Dat klinkt gek, maar je kunt het ook positief uitleggen. In deze tijd waarin we nu leven en waarin we elkaar veel minder zien, maken werkgevers gebruik van kerstpakketten als een stukje beloning."

De ondernemer merkt dat werkgevers dit jaar ook 'veel meer geld' uitgeven aan een kerstpakket. "Zo'n tien tot vijftien euro per persoon meer", zegt Volmbroek. "Je komt al snel aan budgetten van 40 á 55 euro dit jaar."

"Andere jaren was dat rond de 30 euro", zegt Volmbroek:

Duizelingwekkende cijfers

De verkoopcijfers zijn duizelingwekkend: Volmbroek pakt met zijn bedrijf de komende acht tot tien weken zo'n 150.000 kerstpakketten in, goed voor in totaal ruim vijf miljoen artikelen. Alles wordt met de hand ingepakt. "Het kerstpakket maakt echt een comeback", zegt Volmbroek. "Dat was de laatste twee á drie jaar al wel het geval, maar dit jaar gaat het echt hard."

De dozen gaan het hele land door, zegt Volmbroek. "Van Texel en Zeeland, tot Heerlen en Maastricht. Ik zie weleens namen van dorpen waar ik nog nooit van gehoord heb", glimlacht hij.

Wat is in?

Rest de vraag: wat is anno 2020 een populair kerstpakket. "De anderhalvemeterdoos gaat hard", zegt Volmbroek. "Dat is een doos van anderhalve meter met allerlei lekkernijen. Ook cadeaus voor in huis, zoals kaarsen of een fleecedeken, zijn in trek."