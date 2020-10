Veiligheidsregio Twente over roep om strengere maatregelen: "Het is nu aan het kabinet"

De besmettingscijfers in Twente laten nog geen dalende tendens zien: 22 procent van de mensen die zich laat testen op corona, is ook positief. Vorige week was dat nog twintig procent.

Op de agenda

De roep om strengere maatregelen is volgens Patrick Welman, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, goed aangekomen in Den Haag.

"De oproep die we gedaan hebben vanuit Twente, is heel nadrukkelijk opgepakt door het kabinet, maar ook door het veiligheidsberaad. Daar is over gesproken, dus het is heel goed dat het op de agenda is gekomen", zegt Welman.

'Het is aan het kabinet'

De Twentse veiligheidsregio is nu voorzichtiger in de roep om een nieuwe lockdown. "Het is nu niet meer aan ons als Twente, maar aan het kabinet en alle overlegorganen. Daar hebben wij ons aan te conformeren, dus daar richten we ons nu naar", aldus Welman.

Minister Grapperhaus riep Twente vorige week op om eerst het huidige maatregelenpakket af te wachten. Welman: "Het kabinet heeft daar zijn zegje over gedaan. Het kan zijn dat het de komende week anders wordt, maar ik denk dat het heel goed is dat erover gesproken is. Er wordt nu op landelijk niveau gekeken naar wat het beste is voor Nederland en dus ook voor Twente."

"Het is nu aan het kabinet", zegt Welman:

Jongeren in drinkketen

De veertien Twentse gemeenten voerden maandag overleg over de 'coronasituatie' in Twente. Daarin werd geconstateerd dat er nog steeds jongeren samenkomen in drinkketten. "Dat gebeurt nog te veel, hoor ik van mijn collega-burgemeesters die in hun gemeente veel drinkketen hebben", zegt Welman.

Hij doet een nadrukkelijke oproep aan ouders. "Ga het gesprek aan met je kinderen of het nog verstandig is om in een groep bij elkaar te komen. Ik snap dat die behoefte aan sociale contacten er is. Maar in deze situatie, met deze hoge cijfers, is het niet verstandig om te doen."

Duitsland-reisjes

De Veiligheidsregio raadt inwoners ook af om naar Duitsland te gaan, bijvoorbeeld om te tanken of om boodschappen te doen. "We hebben ook het verzoek van onze Duitse buren gekregen, om daar nogmaals nadrukkelijk aandacht voor te vragen. Blijf thuis, ga niet naar Duitsland toe."