Huisartsen in Twente hebben plan B voor als te veel praktijken moeten sluiten

Ook bij de Twentse huisartsenpraktijken vallen mensen uit door coronabesmettingen, verkoudheid of griep. Wekelijks houden de praktijken het crisisteam hiervan op de hoogte. In een enkel geval heeft een coronabesmetting bij een arts of diens personeel de afgelopen periode geleid tot sluiting van de praktijk. Patiënten werden daardoor niet gedupeerd.

"Het kan zijn dat mensen minder zorg hebben ontvangen omdat praktijken gesloten zijn geweest, maar veel is opgelost met waarnemers binnen de huisartsengroepen", zegt de Oldenzaalse huisarts Andrew Oostindjer, teven voorzitter van het Crisisteam Huisartsenzorg Twente (CHT).

De uitval is goed op te lossen op de praktijken of binnen de huisartsengroepen Andrew Oostindjer, Crisisteam Huisartsenzorg Twente

Op dit moment is de uitval onder huisartsen en het ondersteunende personeel dus beperkt. "Praktijken kunnen over het algemeen doordraaien. De uitval is goed op te lossen op de praktijken zelf of binnen de huisartsengroepen."

Griep- en verkoudheidsseizoen moet nog komen

Met het nog steeds oplopende aantal coronabesmettingen en het griep- en verkoudheidsseizoen in aantocht houdt het crisisteam de situatie bij de Twentse huisartsenpraktijken goed in de gaten. "We zitten nog maar in de beginfase van de tweede besmettingsgolf en nu al hebben we te maken met verzuim onder huisartsen en ondersteunend personeel. Dan moet het griep- en verkoudheidsseizoen nog beginnen. Die piek moet er nog aankomen. Wij verwachten dat meer mensen gaan uitvallen."

Plan B: zorg centraal aanbieden

Als de ondergrens wordt bereikt - "ik hoop dat dit niet gaat gebeuren" - dan ligt er een plan B klaar om de huisartsenzorg zoveel mogelijk te garanderen. Oostindjer: "De zorg wordt dan zoveel mogelijk gecentraliseerd in de dorpen of steden." Mocht dat niet voldoende zijn, dan is er de mogelijkheid om de Twentse huisartsenzorg regionaal te organiseren. Plan B lag ook klaar tijdens de eerste besmettingsgolf, maar was toen niet nodig.

Door zich aan de geldende (hygiëne)maatregelen te houden, doen de huisartsen er alles aan om de zorg in de benen te houden. "We houden anderhalve meter afstand, wat als nadeel heeft dat we minder patiënten kunnen zien op een dag", legt Oostindjer uit. Op zijn eigen praktijk ziet hij de helft minder patiënten in de spreekkamer als voor de coronaperiode. "Dat vangen we op door beeldbellen en telefoontjes.

Huisarts blijft beschikbaar voor coronapatiënt

Patiënten die mogelijk besmet zijn met het coronavirus kunnen blijven rekenen op de aandacht van hun huisarts. "We bieden allerlei mogelijkheden om coronapatiënten te zien." In Vriezenveen staat bijvoorbeeld een portocabine voor patiënten met coronaklachten. "In het centrum van Oldenzaal hebben we een ruimte met drie spreekkamers waar we alleen mensen met coronaklachten zien. Zij hoeven dan niet naar de praktijken te komen, zodat we die schoon houden. Er zijn ook huisartsen die aan het einde van de dag een spreekuur houden voor patiënten met coronaklachten."

Mensen hoeven dus niet weg te blijven bij de huisarts. Wel waarschuwt Oostindjer dat iedereen zich bewust moet zijn van de aanwezige klachten. "Kom niet naar de praktijk als je klachten hebt die kunnen duiden op een coronabesmetting. Ik vrees dat dit nog wel gebeurt. Bel en laat de assistent beoordelen of je gezien moet worden door de arts."