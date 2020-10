Ondanks hoogste aantal besmettingen voelen inwoners van Tubbergen zich niet onveilig

Het publiek op straat in Tubbergen laat een wisselend beeld zien. Sommigen lopen continu met een mondkapjes op, anderen alleen in de winkel. Sommigen dragen zelfs een spatscherm. Of de schrik er goed in zit? "Nee, dit zagen we wel aankomen, en nee, ik voel me niet onveiliger", zegt een mevrouw. "Als we ons allemaal aan de maatregelen houden, dan moet het toch goed komen?", vervolgt ze.

Vrijwillige lockdown?

Als het aan de mensen op straat ligt hoeven er geen extra maatregelen te komen, boven op de maatregelen die nu al gelden. "Als iedereen in de spiegel kijkt en zich ook in huiselijke kring aan de regels houdt, dan moeten de cijfers wel dalen", zegt een Tubbergse.

Een vrijwillige lockdown zoals in Bathmen zien de Tubbergenaren evenmin zitten. "Ik heb gehoord dat als we zo doorgaan we op een lockdown afstevenen, maar vrijwillig? Dat zou geen zin hebben", zegt een winkelende meneer.

Het komt voor mij nu wel heel dichtbij Moeder

Maar ook op straat komen we mensen tegen bij wie corona heel dichtbij komt. "Mijn zoon heeft corona en wordt begeleid bij Avelijn. Ik kom er net vandaan maar mag niet dichtbij hem komen", zegt de moeder geëmotioneerd. Maar ook zij vindt dat strengere maatregelen weinig zin hebben.

"Het komt voor mij nu wel heel dichtbij. Als iedereen zich houdt aan de afstand en de mondkapjes, dan hoop ik dat het iets sneller voorbij gaat."