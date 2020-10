Zwols café verandert concept door coronasluiting: tijdelijk van café naar winkel

Bij binnenkomst staat een lange tafel in de volle lengte van het café. Erop staan honderden speciaalbieren in alle soorten en maten. Maar niet alleen bier staat er uitgestald: het café verkoopt ook wijnen, koekjes of een kommetje soep.

"Op het moment dat we dicht moesten zijn we gaan brainstormen", legt Petra Dijkstra van het café uit. "Je moet toch wat, en we zijn ondernemers dus hebben volop creatieve ideeën.

Grote drankvoorraad

Volgens eigenaresse Elles Hetebrij staat dan ook niet zozeer het water, als wel het bier bij de medewerkers aan de lippen. "Want we hebben woensdag flink wat bier op moeten maken, omdat we niks weg willen gooien."

Veel cafés zitten namelijk met een drankvoorraad. Met name speciaalbier is slechts enkele maanden houdbaar. Maar ook daarop heeft het Zwolse café iets bedacht. "Mensen kunnen hier grote flessen tapbier ophalen. Op die manier krijgen we de fusten die we over hebben hopelijk nog op", lacht Dijkstra.

'Probleem'n? Poar neem'n'

"Je kan wel bij de pakken neer gaan zitten", gaat Dijkstra verder, "maar je moet er toch wat van maken. Probleem'n? Poar neem'n."

De winkel is vanaf vandaag open. Tot aan het moment dat de horecasector weer groen licht krijgt, zal de Hetebrij dit concept dan ook houden. "En we hebben nog veel meer ideeën", beloven ze.