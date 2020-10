Structureel tekort aan pleeggezinnen: zeker dertig kinderen in Twente op de wachtlijst

Jeugdzorginstelling Jarabee zoekt pleegouders en vraagt tijdens de Week van de Pleegzorg aandacht voor kinderen die geen stabiele en veilige thuissituatie hebben. Zo'n dertig kinderen in Twente wachten op een pleegouder of pleeggezin.

Anita Nijman uit Losser is jaren geleden begonnen met pleegzorg. Na haar scheiding besloot ze alleen door te gaan als pleegmoeder. Zelf heeft ze drie volwassen kinderen die allemaal het huis uit zijn. Bij haar wonen nu twee pleegzonen van tien en negen jaar en een pleegdochter van zeven. Ze heeft ook nog altijd contact met haar volwassen pleegzoon van tweeëntwintig jaar. "Je moet creatief zijn om anders te denken of om dingen anders aan te pakken. Kinderen willen gewoon kind zijn, ze hebben vaak al zoveel meegemaakt."

Tekort aan pleegouders

Momenteel bieden 611 pleeggezinnen in Twente pleegzorg aan 710 pleegkinderen. Helaas zijn er volgens Roelanda Bos van Jarabee nog veel kinderen die wachten op een plek in een pleeggezin. "Het is lastig om een aantal te noemen, want het is belangrijk dat er een goede match is tussen pleegkind en pleegouder."

"Een goede match is cruciaal voor duurzame opvang. Gemiddeld staan er zo'n dertig kinderen op de wachtlijst; dat betekent niet dat we ook dertig gezinnen nodig hebben, maar wel drie tot vijf keer zoveel."

Matcher

Bos werkt als matcher voor Jarabee. Zij voert de intakegesprekken met nieuwe pleegouders en beoordeelt of ze geschikt zijn als pleegouder. Samen met pleegouders selecteert zij een kind dat het beste bij het pleeggezin(situatie) past. "We willen het eerlijke verhaal vertellen. Dat het tijd kost, dat je de ruimte moet hebben, dat er hulpverleners over de vloer komen en dat het wel eens botst. Maar ook dat pleegouders de opvang ervaren als een verrijking, dat ze blij worden als ze zien dat een kind groeit en z'n plek weet te vinden in het gezin."

Van baby tot tiener

Jarabee zoekt deeltijdpleeggezinnen voor kinderen van nul tot achttien jaar. "We hebben op dit moment weinig tot geen aanvragen voor baby’s, maar dat zegt eigenlijk niks. Morgen kunnen er zo drie baby’s aangemeld worden. Ook hebben we een tekort aan tienerpleeggezinnen."

Woensdag start de Week van de Pleegzorg. Informatie over pleegouder(s) is te vinden op de website van Jarabee. Geïnteresseerden kunnen zich ook direct aanmelden door te mailen naar pleegouders@jarabee.nl.