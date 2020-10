Hoekschoppen doen Go Ahead Eagles de das om tegen NEC

Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond bij NEC de eerste uitnederlaag van het seizoen geleden. In Nijmegen ging de formatie van Kees van Wonderen met 2-1 onderuit door twee tegendoelpunten uit een hoekschop.

Go Ahead Eagles, waar Eersteling, Eyibil en Brouwers weer aan de aftrap mochten verschijnen, zag NEC de eerste mogelijkheden krijgen in De Goffert. Een kopbal van Janga verdween een halve meter naast het doel van Gorter en ook een afstandsschot van Bruijn ging niet tussen de palen. Halverwege de eerste helft was het wel raak voor de Nijmegenaren. Vanuit een hoekschop belandde de bal voor de voeten van Vet, die vervolgens uit de draai de 1-0 binnen kon schieten.



Grote kans Beukema

Vrij snel na de openingstreffer van NEC kregen de bezoekers via Beukema een grote kans om de stand weer gelijk te trekken, maar de centrumverdediger kopte in kansrijke positie - via zijn schouder - over het doel van de thuisploeg. Daardoor bleef het halverwege bij 1-0 voor de gastheren.

Wederom een hoekschop

Direct na rust voltrok zich hetzelfde scenario als in de eerste helft, want wederom wist NEC doel te treffen vanuit een hoekschop. Ditmaal kon de lange spits Janga voor de 2-0 zorgen.

Opleving Go Ahead

Go Ahead Eagles leek na de 2-0 eindelijk wakker en kwam - na inbrengen van Ross en Mulenga - beter in de wedstrijd. Dat resulteerde eerst tot een goede mogelijkheid voor Eersteling en even later waren ook Kuipers en Ross dichtbij. Halverwege het tweede bedrijf viel eindelijk de verdiende aansluitingstreffer. Uit een voorzet van Corboz wist Brouwers met een boogbal raak te koppen, 2-1.

Hendriks en Mulenga

De equipe van Kees van Wonderen rook bloed en was vijf minuten later dicht bij de gelijkmaker, maar Hendriks miste oog-in-oog met doelman Alblas. Ook NEC kreeg kansen via Okita, maar de aanvaller had het vizier niet op scherp staan. Vijf minuten voor tijd had Mulenga dé 2-2 op zijn schoen, maar de Zambiaanse spits kreeg de bal er van dichtbij niet in. Daardoor bleef het uiteindelijk bij 2-1 in Nijmegen en lijdt Go Ahead Eagles de eerste nederlaag buitenshuis.

NEC - Go Ahead Eagles 2-1

1-0 Vet (22)

2-0 Janga (48)

2-1 Brouwers (67)

Arbiter: Nagtegaal

Geel: Beukema

NEC: Alblas; Van Rooij, Van Eijden, Bukusu, El Karouani; Tavsan (Fase/68), Vet, Bruijn (Van der Sluijs/68), Okita (Odenthal/80); Janga, Ondaan (Baretto/61).

Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Corboz, Brouwers (Lucassen/77); Van Hoeven (Ross/58), Hendriks, Eyibil (Mulenga/58).

