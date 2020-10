Horecapersoneel helpt andere sectoren tijdens tweede lockdown: "Mes snijdt aan twee kanten"

Het was even slikken voor Mulder. De tweede lockdown kwam harder binnen dan de eerste. "Toen was het nieuw. Dan zeg je met z'n allen: 'we weten nog niet wat er gaat komen, maar we gaan ervoor'. Deze keer weet je wat er op je afkomt en dat zoiets best wel pittig is."

Knop omzetten

Maar de Almelose horecaondernemer bleef niet bij de pakken neerzitten. Tijdens de eerste lockdown detacheerde hij al personeel en ook nu zocht hij weer alternatief werk voor 'zijn mensen'. "Zo blijven ze in beweging, verdienen ze wat extra's voor het bedrijf en helpen ze ook de bedrijven en instanties die het moeilijk hebben in verband met personeelsuitval."

Zo'n acht werknemers zijn inmiddels aan de slag gegaan bij voedselverwerkingsbedrijf Food Connect, ook in Almelo. Daar worden kant-en-klaarmaaltijden geproduceerd, vooral voor mensen uit de risicogroep. Toch wat anders dan maaltijden serveren in de bediening, maar volgens Mulder weten zijn werknemers waar ze het voor doen. "Het begrip en de motivatie zijn er zeker nog."

Ook voor Bouwe van Wijk, directeur bij Food Connect, is het een uitkomst. Per week worden er bij het voedselverwerkingsbedrijf zo'n vijftigduizend maaltijden gemaakt, verpakt en gedistribueerd. Zij kregen het door de coronacrisis juist drukker dan ooit, maar hadden ook te kampen met meer personeelsuitval. "Op deze manier beschikken wij over gemotiveerde en ervaren werknemers."

'Mooi om nog werk te hebben'

Taskin Kureci is zo'n werknemer. Afgelopen zomer draaide NielZ een recordomzet en werden er nieuwe krachten aangenomen. Kureci kreeg per oktober een jaarcontract en zit dus nog in z'n proeftijd. Hij werd gedetacheerd en kon zo toch in dienst blijven bij NielZ. "Het is mooi dat we dit kunnen doen en nog werk hebben."

Merle Bruins is het daarmee eens. Ze werkt parttime in de bediening bij NielZ en krijgt daarom tijdens de tweede lockdown niet doorbetaald. Maar door diensten te draaien bij Food Connect blijft ze haar inkomsten houden. "Ik vind het wel fijn dat Niels een alternatief heeft bedacht."

Ondanks deze mooie oplossing, hoopt Mulder dat de lockdown snel weer voorbij is. En dat kan volgens hem maar op één manier. "Ik hoop dat mensen zich aan de maatregelen houden. Zodat we snel weer naar een ander normaal kunnen. Want dit normaal is niet hoe we willen leven, denk ik."