Trefzekere Brouwers kan niet genieten van jubileum: "Weinig waarde als je verliest"

Op bezoek bij NEC leed Go Ahead Eagles vrijdagavond het eerste verlies buitenshuis in de Keuken Kampioen Divisie (2-1). Middenvelder Luuk Brouwers speelde zijn honderdste competitiewedstrijd in de eerste divisie én was voor het eerst trefzeker voor Go Ahead, maar het zure gevoel van de nederlaag overheerste na afloop.

"Het is natuurlijk mooi dat ik mijn honderdste wedstrijd mag spelen en dat ik een doelpunt maak, maar het heeft weinig waarde op het moment dat je verliest", treurde Brouwers. "Ik denk dat we heel matig beginnen aan de wedstrijd. We zijn rommelig en we voetballen niet echt. Na 25 minuten kregen we voetballend de overhand, maar weinig drang naar voren."

"Kansen moeten er in"

"De tweede helft zijn we vanaf minuut één de betere partij geweest", vervolgt hij. "We krijgen twee doelpunten tegen vanuit een standaardsituatie en dat mag ons niet gebeuren. Na de 2-1 krijgen we drie grote kansen met Hendriks, Ross en Mulenga. Daar moet er echt eentje van in. Het is geen schande om te verliezen bij NEC, maar als je naar de ranglijst kijkt weet je dat dit een hele belangrijke wedstrijd was. Zeker als je weet dat er meer in zat."