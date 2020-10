Jeugd HSC'21 blij dat de bal nog rolt, maar wedstrijdspanning ontbreekt

Het is het tweede weekend dat al het amateurvoetbal afgelast is, door de recente coronamaatregelen. Jeugdelftallen mogen binnen de vereniging nog wel onderling spelen, maar dus niet tegen andere clubs.

Gezond verstand

Jeugdcoördinator Alphons Jansen is tevreden hoe de zaterdag verloopt. "We proberen zoveel mogelijk te organiseren binnen de mogelijkheden en uiteraard met gezond verstand. De wedstrijden tussen onze eigen jeugdelftallen verlopen uitstekend."

Met drie man zijn ze sterk, de 'stewards' bij HSC'21. Geen toeschouwer komt het sportpark op. "De spelers komen hier in tenue aan, kunnen hun tas op de tribune zetten en gaan direct het veld op. Kleedkamers zijn gesloten, evenals de kantine."

Wedstrijdspanning

Ook de jeugdspelers zijn tevreden dat ze nog mogen spelen, al missen ze de echte spanning. "Normaal speel je om drie punten te pakken", zegt een van de spelers. "Dan strijd je om kampioen te worden. Maar met dit soort wedstrijden speel je nergens om."

Een andere speler vult aan: "Het is wel gewoon lekker om te voetballen. Beter dan elke zaterdag thuis zitten." Jansen snapt de spelers wel. "We hebben hier in Haaksbergen drie voetbalclubs, die rivaliteit mis je. Sommige spelers vroegen al of ze echt niet tegen Bon Boys of v.v. Haaksbergen konden voetballen, maar dat gaan we echt niet doen."

Senioren

De seniorenteams hebben minder geluk, zij mogen helemaal geen wedstrijden spelen, ook niet onderling. "Ze mogen in groepjes van vier trainen en niet bij anderen in de buurt komen", vervolgt Jansen. "Onze eerste selectie heeft dat afgelopen week geprobeerd, maar het is niet optimaal. Daarnaast hoor je ook geluiden van spelers en ouders die het niet prettig vinden."

De vraag is dan ook wanneer het voetbal weer een beetje op gang gaat komen. "En dan moet iedereen ook weer wedstrijdfit worden. Het zal mij benieuwen. Voorlopig blijven we kijken wat we kunnen. Het belangrijkste blijft om je gezonde verstand te gebruiken."

Zien hoe het er vandaag aan toe ging in Haaksbergen? Bekijk de onderstaande video.