FC Twente lijdt bij FC Utrecht eerste nederlaag van het seizoen

Twente, dat met dezelfde elf begon als vorige week bij Willem II, stond al na zestien seconden op voorsprong. Vaclav Cerny stoomde op op rechts, zette voor en zag de bal voor de voeten van Danilo belanden. De Braziliaan schoot al zijn vijfde van het seizoen binnen. Dat was ook direct het enige opwindende moment van het eerste half uur. Beide ploegen creëerden daarin geen uitgespeelde kansen.

Gelijkmaker Ramselaar

In de 32e minuut kreeg Moussa Sylla wel een grote kans op de gelijkmaker, maar doelman Joël Drommel bracht redding op zijn inzet van dichtbij. Aan de andere kant probeerde Cerny het, maar hij schoot te slap in. Een paar minuten voor rust werd het gelijk. Bart Ramselaar schoot via de onderkant van de lat de bal achter Drommel. Kort daarna probeerde hij het opnieuw, maar werd zijn schot aangeraakt en ging hij naast. Even later zochten beide ploegen de kleedkamers op voor de thee.

Opnieuw vroeg doelpunt

Ook in de tweede helft was het vroeg raak, maar dit keer voor Utrecht. Na ruim een minuut zette Sander van de Streek de thuisploeg op 2-1. Aan de andere kant kwam de snelle Queensy Menig kort daarna van links naar binnen, maar zijn schot werd geblokt.

Driedubbele wissel

Na een uur wisselde trainer Ron Jans drie spelers tegelijkertijd. Gijs Smal, Halil Dervisoglu en Lazaros Lamprou kwamen binnen de lijnen voor Jayden Oosterwolde, Godfried Roemeratoe en Cerny. Dat leverde Twente niet veel op. Utrecht kreeg wel een kans, maar een schot van voormalig Twente-middenvelder Adam Maher ging naast.

Doelpunt afgekeurd

Tien minuten voor het einde dacht Ramselaar met zijn tweede het duel te beslissen. Maar na inmenging van de VAR bleek hij buitenspel te staan en dus bleef het bij 2-1. Aan de andere kant vergat Menig de bal goed aan te nemen en daarmee was zijn kans op de gelijkmaker verkeken. Even later kon hij wel schieten, maar bracht doelman Thijmen Nijhuis redding. In de laatste seconde kopte Menig ook nog net naast, maar gescoord werd er niet meer en dus was de eerste nederlaag voor Twente een feit.

FC Utrecht - FC Twente 2-1

0-1 Danilo (1)

1-1 Ramselaar (43)

2-1 Van de Streek (47)

Arbiter: Blom

Geel: Oosterwolde, Van der Maarel, Ebuehi, Bosch, Pleguezuelo

FC Utrecht: Nijhuis; Van der Maarel (Troupée/56), St. Jago, Hoogma, Warmerdam; Maher, Gustafson, Van de Streek; Kerk, Sylla (Boussaid/70), Ramselaar.

FC Twente: Drommel; Ebuehi, Pleguezuelo, Dumic (Zerrouki/87), Oosterwolde (Smal/62); Brama, Bosch, Roemeratoe (Dervisoglu/62); Cerny (Lamprou/62), Danilo, Menig.

Bekijk hier de andere uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie en hier de statistieken van de spelers van Twente.