PEC Zwolle en Willem II spelen doelpuntloos gelijk in duel met tumultueuze slotfase

PEC Zwolle en Willem II hebben vanavond niet gescoord in hun onderlinge duel. In een wedstrijd met een slotfase waarin van alles gebeurde, dacht Willem II er met de winst vandoor te gaan, maar een afgekeurde treffer betekende dat het doelpuntloos bleef.

Bij PEC kregen Eliano Reijnders en Slobodan Tedic een kans in de basis van trainer John Stegeman. Zwolle was al vroeg gevaarlijk. Immanuel Pherai kopte in uit een hoekschop en zag Robbin Ruiter redding brengen. Die had daarna moeite om de bal weg te krijgen en zag Dean Huiberts maar net naast schieten. Na een kwartier probeerde de middenvelder het opnieuw. Dit keer na goed werk van Reijnders, opnieuw ging de bal naast het doel.

Van Polen valt uit

Na ruim een half uur was er de eerste goede mogelijkheid voor Willem II. Mike Trésor schoot net over het doel van Michael Zetterer. Aan de andere kant bracht Ruiter redding op een inzet van Pherai. Kort voor rust kreeg PEC een domper te verwerken met het uitvallen van aanvoerder Bram van Polen. Destan Bajselmani was zijn vervanger. Even later zochten ook de andere spelers de kleedkamers op: 0-0.

Kansjes aan beide kanten

Direct na rust kwam Zetterer goed weg toen hij tegen Vangelis Pavlidis op schoot en de bal naast zag gaan. Aan de andere kant kopte Clint Leemans in de handen van Ruiter. Even later was Pherai opnieuw gevaarlijk namens Zwolle. Zijn snoeiharde schot vloog echter over het doel van Willem II. Na ruim een uur was Pavlidis dichtbij, maar Zetterer hield zijn doel schoon.

Tumultueus slot

Een klein kwartier voor het einde was de Griek erg dichtbij, maar hij kopte dit keer op de paal. Pherai schoot daarna voorlangs. Vijf minuten voor het einde kreeg Mustafa Saymak twee keer geel binnen een minuut en moest vertrekken. Bij de tweede wees scheidsrechter Pérez naar de stip, maar werd gecorrigeerd door de VAR en het werd een vrije trap. Daaruit scoorde Jan-Arie van der Heijden, maar die treffer werd, opnieuw na inmenging van de VAR, weer afgekeurd vanwege buitenspel van een ploeggenoot. In de zes minuten blessuretijd werd niet meer gescoord en dus speelde PEC voor de tweede keer op rij gelijk.

PEC Zwolle - Willem II 0-0

Arbiter: Pérez

Geel: Leemans, Trésor

Rood: Saymak (85/2x geel)

PEC Zwolle: Zetterer; Van Wermeskerken, Kersten, Van Polen (Bajselmani/42), Nakayama; Saymak, Reijnders (Strieder/90+1), Huiberts; Leemans (Drost/68), Tedic, Pherai.

Willem II: Ruiter (Brondeel/65); Owusu (Van den Bogert/75), Holmén, Peters, Köhn; Llonch, Trésor (Romeny/82), Van der Heijden; Nunnely (Yeboah/65), Pavlidis, Köhlert (Saglam/66).

