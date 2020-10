Ron Jans kan leven met 'terechte nederlaag': "Maar wij gaan niet ontzettend veel wedstrijden verliezen"

"Het heeft lang geduurd voordat we een keer verliezen, maar verliezen went nooit. Het tweede is, als je verliest doordat je niet alles geeft als ploeg heb je echt een waardeloos gevoel. Daar hoeven we het niet over te hebben, want dat is niet zo bij deze ploeg. We scoren wel heel vroeg, met onze hoge druk, dan doen we wel heel goed. Maar de bal in de ploeg houden, de juiste keuzes maken, we hebben teveel passfouten gemaakt, teveel technische fouten gemaakt. Waardoor we toch teveel achter Utrecht aan moesten. Ik vond ze ook de betere ploeg, ze hebben een paar goede kansen gehad en ik denk dat ze verdiend hebben gewonnen", begint de trainer.

Te weinig laten zien

"Wij wilden ons graag meten met FC Utrecht en zij hingen er een beetje tussenin, want ze hebben ontzettend veel kansen gecreëerd en heel veel gemist. Vandaag hebben ze misschien niet zo heel veel kansen gecreëerd, maar ze hebben er wel twee ingeschoten. En bij ons vind ik toch dat we na de beginfase en de kopbal van Menig (in de laatste seconde), te weinig hebben laten zien en dat was het verschil", aldus Jans.

Niet veel verliezen

Jans is ondanks de nederlaag hoopvol over de rest van het seizoen: "Utrecht is denk ik ook een ploeg die op dit moment, in ieder geval in balbezit, wat verder is dan wij. Alleen is balbezit niet het enige. We zullen nog wel eens vaker verliezen, maar dan gaat het om hoe we ermee omgaan en daar ben ik heel positief over. We gaan niet ontzettend veel wedstrijden verliezen, daar ben ik van overtuigd."