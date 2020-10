John Stegeman content met spel PEC Zwolle na gelijkspel: "Maar we moeten uiteindelijk wel gaan scoren"

"Nee, eigenlijk niet. Omdat ik denk dat wij de wedstrijd eerder naar ons toe moeten gaan trekken. En dat is wat mij vanavond het meeste bijstaat. Als je puur kijkt naar wat er gebeurt, het staat 0-0, je krijgt een penalty tegen, rood, vrije trap, doelpunt afgekeurd nog, dan wel. Maar niet over het hele beeld van de wedstrijd, nee."

Uiteindelijk wel gaan scoren

Stegeman is dan ook blij met de manier van voetballen van zijn ploeg: "Ik vind ook echt dat we stappen maken in hoe we dingen willen doen. Met wat voor energie we spelen, want dat vind ik een voorwaarde uiteindelijk om wedstrijden te winnen. In onze manier van voetballen wordt er heel veel gevraagd van de voorsten, maar ook van de middelste mensen op het middenveld. In arbeid leveren, in energie leveren om ballen te veroveren. Volgens mij hebben ze de eerste helft alleen maar ballen weg lopen schieten, hebben ze niet fatsoenlijk kunnen opbouwen. En als ze het wel deden, zaten we erbovenop. Dus daar ben ik heel erg tevreden over. Aan de bal was het best wel aardig, alleen moeten we uiteindelijk wel gaan scoren. Dan beloon je jezelf en ga je deze wedstrijden uiteindelijk makkelijk winnen."