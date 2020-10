Heracles Almelo niet langs tien man Sparta Rotterdam, gelijkspel op Het Kasteel

Bij de Almeloërs was er een basisplaats voor Marco Rente, Lucas Schoofs en Luca de la Torre. Silvester van der Water was op tij hersteld van een verkoudheid en stond ook aan de aftrap. Al in de zesde minuut had Heracles op voorsprong moeten komen. Sinan Bakis kopt van dichtbij echter naast. Aan de andere kant had Sparta ook op voorsprong moeten komen. Lennart Thy nam knap aan, maar schoot daarna op doelman Michael Brouwer.

Vloet gevaarlijk

Na een kwart wedstrijd was Rai Vloet twee keer gevaarlijk binnen een paar minuten, maar beide schoten vlogen naast het doel van Benjamin van Leer. Kort voor rust kopte Rente net over en aan de andere kant schoot Adil Auassar over het doel van Brouwer. Scoren deden beide ploegen niet in het eerste bedrijf.

Doelpunt en rood Sparta

Direct na rust was het wel raak. Abdou Harroui schoot hard in en zag de bal via de arm van Thy het doel in gaan. De VAR besloot echter niet in te grijpen en dus was het 1-0. Een kleine tien minuten later moest Sparta verder met een man minder. Auassar trapte na bij Vloet en moest er met direct rood af. Direct erna kreeg Van der Water een goede kans, maar schoot recht op Van Leer. Een kleine twintig minuten voor het einde was Bakis opnieuw dicht bij zijn eerste voor Heracles, maar de spits schoof de bal naast.

Gelijkmaker Vloet

Even later was het wel raak. Invaller Kasper Lunding gaf bij zijn eerste balcontact een assist op Vloet en die schoot zijn derde van het seizoen binnen. Het was het eerste uitdoelpunt in de Eredivisie voor Heracles sinds 21 december 2019. Het was daarna wel Heracles dat de bal had en zocht naar de winnende, maar grote kansen daarop kreeg het niet. Sterker nog, aan de andere kant was een goede redding van Brouwer nodig op een schot van Harroui. Hardeveld schoot namens Heracles in het zijnet en in de laatste seconde schoot Vloet nog een vrije trap net over, maar een doelpunt viel er niet meer in Rotterdam.

Sparta Rotterdam - Heracles Almelo 1-1

1-0 Harroui (47)

1-1 Vloet (75)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Fortes, Rente, Kiomourtzoglou, Vloet, Duarte

Rood: Auassar (53)

Sparta Rotterdam: Van Leer; Fortes, Vriends, Beugelsdijk, Pinto; Heylen, Duarte (Meijers/81), Auassar; Harroui, Thy (Emegha/81), Engels (Mijnans/64).

Heracles Almelo: Brouwer; Breukers, Rente, Knoester, Hardeveld; Kiomourtzoglou (Burgzorg/74), Vloet, Schoofs (Bijleveld/59); Van der Water (Lunding/74), Bakis, De la Torre.

