Frank Wormuth baalt van arbitrage en ziet eigen ploeg te weinig scoren: "Wéér genoeg kansen gehad"

Heracles Almelo speelde vanmiddag met 1-1 gelijk bij Sparta Rotterdam. Bijna de gehele tweede helft had het een man meer, maar scoorde het slechts één keer. Trainer Frank Wormuth baalde dan ook, maar vond ook dat de treffer van Sparta niet had mogen tellen.

Hij was dan ook niet tevreden met het gelijkspel: "Vooraf zou ik ja zeggen, maar nu moet ik nee zeggen. We hebben wéér genoeg kansen gehad om doelpunten te maken en nu zag ik net het 'doelpunt' van Sparta. Het is niet alleen mijn mening, maar anderen zeggen ook dat het hands was."

Bakis

Spits Sinan Bakis kreeg twee goede kansen, maar scoorde niet. Wormuth wilde zijn aanvaller echter niet afvallen: "Kwaliteit kunnen we ook ontwikkelen. En de jongens hebben tijd en succesvolle ervaringen nodig om beter te worden en dat hebben we op dit moment nog niet. Dat is de reden dat onder andere Bakis de knop nog niet omgedraaid heeft."

Punten

Wormuth beseft ook dat Heracles wel punten moet gaan pakken de komende tijd: "Dat is voetbal. Ik kan met de prestatie leven en de jongens ook. Dat is belangrijk voor mij. Je kent me, prestatie gaat voor doelpunten, maar hoe langer de Eredivisie duurt, hoe sneller je de punten mee moet nemen."