Politie zoekt drie auto's na beschieting woning in Steenwijk

Veel politie gisteravond in de Aastraat in Steenwijk nadat een woning in die straat werd beschoten. (Foto: NewsUnited/Fotopersbureau Steenwijck)

In het onderzoek naar de schietpartij gisteravond in Steenwijk is de politie op zoek naar drie auto's die na de beschieting van een woning in Aastraat in Steenwijk wegreden. Direct na het incident werd de Aastraat in Steenwijk afgezet zodat de politie onderzoek kon doen.

Bij de beschieting werd ook een auto geraakt. Er vielen geen gewonden.

Op basis van het eerste onderzoek blijkt dat er vermoedelijk drie auto’s bij de beschieting betrokken waren. Het onderzoeksteam komt graag in contact met mensen die informatie of camerabeelden hebben waarop iets te zien is dat met deze beschieting te maken kan hebben.

Zoektocht naar verdachten

De eerste auto is een lichtkleurige auto, vermoedelijk zilvergrijs. Verder was er een donkere stationwagon bij betrokken. Beide auto’s werden gevolgd door een lichtkleurige personenauto. In de wijde omgeving is gezocht naar de verdachten, maar ze werden niet meer aangetroffen.

Vluchtroute

De auto’s zijn na de beschieting weggereden over de Aastraat in de richting van de Verlaatseweg. Daarna is het onduidelijk welke route de daders hebben genomen. Iedereen die in de omgeving van de Aastraat en Verlaatseweg was of woont en/of over camerabeelden uit de omgeving beschikt wordt verzocht contact op te nemen als daarop iets te zien is dat met de beschieting te maken kan hebben.

Die informatie kan bijvoorbeeld helpen bij het vaststellen van de vluchtroute van de daders.