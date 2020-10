Provincie Overijssel gaat praten over mogelijkheden om noodlijdende voedselbanken te helpen

Kan of moet de provincie Overijssel meer doen om noodlijdende voedselbanken in de provincie te helpen? Die vraag staat centraal tijdens een debat dat de provincie op 4 november voert over de situatie waarin de voedselbanken verkeren. Een verzoek van de PVV voor een infosessie waarin het onderwerp op de agenda wordt gezet, werd door een ruime meerderheid gesteund.

PVV-Statenlid Joeri Pool is blij met de steun voor zijn initiatief. "De nood bij de voedselbanken is door belastingverhoging en de coronacrisis hoger dan ooit. In Overijssel is dat helaas niet anders. We hopen met dit debat dan ook concrete stappen te zeten om te voorkomen dat mensen in onze provincie straks honger moeten lijden."

De wens voor concrete steun vanuit de provincie leeft breed. Het voorstel van de PVV wordt gesteund door SP, CDA, FvD, ChristenUnie, FMO en PvdA.

"De provincie roept vaak dat wij er niet over gaan", stelt SP-Statenlid Simon Zandvliet. "Maar elke euro belastinggeld is er één van de inwoners van Overijssel. Ook van die groeiende groep die een beroep moet doen op de voedselbank. Als we als provincie 100 miljoen euro kunnen uitlenen aan bedrijven, kunnen we ook geld vrijmaken voor de voedselbanken."

Hoe de steun er concreet uit komt te zien, wordt snel na de extra infosessie bekend. Het debat over de nood bij de voedselbanken vindt plaats één week voor de provinciale begrotingsbehandeling. Daar kunnen de concrete vervolgplannen voor steun in stemming worden gebracht.