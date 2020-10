Weghorst opnieuw opgenomen in voorselectie Oranje, Roemeratoe bij Jong Oranje

Wout Weghorst uit Borne is door bondscoach Frank de Boer opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de duels van begin komende maand. Het is de eerste voorselectie van De Boer.

In de vorige interlandperiode maakte Dwight Lodeweges nog de voorselectie en bepaalde de daarna aangestelde De Boer de definitieve selectie. Daarin was geen plek voor Weghorst, die op vier interlands staat. Vanmiddag scoorde de spits nog de openingstreffer voor VfL Wolfsburg in de Bundesliga tijdens de 2-1 zege op Arminia Bielefeld.

Programma

Nederland speelt op woensdag 11 november een oefenduel tegen Spanje in de Johan Cruijff Arena, vier dagen later is Bosnië daar de tegenstander in de Nations League en op 18 november speelt Oranje in Chorzow tegen Polen, ook voor de Nations League.

Roemeratoe bij Jong Oranje

Godfried Roemeratoe van FC Twente zit voor het eerst in de voorselectie van Jong Oranje. Ook Mats Knoester van Heracles Almelo zit in de voorselectie. Hij maakte daarin in de vorige interland zijn debuut, maar haalde de definitieve selectie niet. Justin Hoogma uit Oldenzaal is een vaste waarde in de selectie van coach Erwin van de Looi.

Programma

Jong Oranje speelt zondag 15 november tegen Wit-Rusland en 18 november tegen Portugal in het kader van EK-kwalificatie. Nederland plaatste zich in de vorige interlandperiode al voor het hoofdtoernooi van volgend jaar.