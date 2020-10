Kuipers fluit Dortmund - Zenit in Champions League, Gözübüyük leidt Overijsselse derby

Scheidsrechter Björn Kuipers komt voor de tweede week op rij in actie in de Champions League. De Oldenzaler heeft woensdag de leiding over het duel tussen Borussia Dortmund en Zenit St. Petersburg in groep F.

Beide ploegen verloren vorige week hun eerste duel van respectievelijk Lazio Roma en Club Brugge. Kuipers wordt geassisteerd door vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Serdar Gözübüyük is de vierde official en Pol van Boekel de VAR.

Eredivisie

In de Eredivisie staan FC Twente en PEC Zwolle zaterdagavond tegenover elkaar. Gözübüyük fluit daar om 18.45 uur voor het begin. Heracles Almelo neemt het zondag om 12.15 uur op tegen FC Utrecht en daarbij is Dennis Higler de scheidsrechter. Bas Nijhuis uit Enschede leidt zondag Sparta Rotterdam - sc Heerenveen en Kuipers fluit dezelfde middag FC Emmen - Feyenoord. Dit is het programma in de Eredivisie

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie krijgt Go Ahead Eagles zaterdagmiddag Excelsior op bezoek. Het duel begint om 14.00 uur en wordt gefloten door Robin Hensgens. Dit is het programma in de Keuken Kampioen Divisie.