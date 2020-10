Opvang Paard Zoekt Baas gedupeerd door zadelrovers: 'Een enorme strop voor ons'

De paardenopvang Paard Zoekt Baas in Enschede is ernstig gedupeerd nadat dieven er dit weekeinde vandoor zijn gegaan met de zadels. De stichting, die mishandelde en verwaarloosde paarden opvangt, zit nu met een enorme schadepost. Calyn ten Napel (21), die de opvang samen met haar vader en andere vrijwilligers runt: "Dit is een enorme strop."

Bij Paard Zoekt Baas worden mishandelde en verwaarloosde paarden vanuit het hele land liefdevol onderdak geboden. De dieren, die er soms erbarmelijk aan toe zijn, worden door Calyn, haar vader Henk en de in totaal twaalf vrijwilligers weer op de been gebracht, waarna er een nieuw baasje voor ze wordt gezocht.

Bereden paarden

In de nacht van zaterdag op zondag gingen dieven er vandoor met acht zadels. "Ze hebben er om onbekende reden eentje laten hangen. Dit betekent een enorme dreun voor ons", zegt Calyns vader Henk.

Volgens de Enschedeër zijn zadels van cruciaal belang voor de vitaliteit van paarden. "Het is niet per se noodzakelijk ofzo dat paarden bereden worden, maar het is gewoon beter voor hun gezondheid. Zeker voor de paarden zoals wij die hier opvangen, is het juist zo belangrijk dat ze regelmatig worden bereden. Sommige dieren hebben bijvoorbeeld psychische problemen. En dan is het goed dat ze af en toe door de natuur banjeren. Paarden houden daarvan."

Op rug gefilmd

De in totaal 24 paarden staan gestald in de buurt van de Duitse grensplaats Gronau. Volgens Ten Napel is op camerabeelden te zien dat een van de dieven eerst poolshoogte komt nemen: "De poort was gesloten, maar die hebben ze weten te omzeilen door via de aangrenzende bosjes het terrein op te sluipen."

Als door de bewegingsmelder de lampen aanspringen, rent de indringer weg. "Om even later met een handlanger terug te keren. Ze maken een rondtrekkende beweging, waardoor de lampen niet meer aanspringen. Bovendien weten ze uit zicht van de camera te blijven. Ze zijn alleen op hun rug gefilmd. Een uur lang zijn ze bezig geweest."

'Enorme strop'

Behalve de acht zadels zijn ook drie bladblazers, een kettingzaag en kostbare film- en fotoapparatuur verdwenen. "Ik schat dat we met een schadepost van zeker 15.000 euro zitten. En het is nog maar de vraag wat de verzekering hiervan dekt."

De stichting moet het hebben van donaties en giften van paardenvrienden. "Dit betekent dus een enorme strop. Niet alleen financieel, maar ook wat betreft het werk wat we doen." Calyn en haar vader zijn vastbesloten hun levenswerk voort te zetten: "Het is nu zaak dat we zo snel mogelijk weer zadels op de kop tikken. We laten ons niet zomaar uit het veld slaan. Daarvoor zijn we te begaan met het lot van dit soort paarden."