Erwin Nyhoff te gast in Behind the Music

Behind the Music met Erwin Nyhoff voor zijn ouderlijk huis in Dalfsen (Foto: Robin Hignell)

Na de vorige editie met Hendrik Jan Bökkers van de dialectrockband Bökkers staat deze keer Erwin Nyhoff centraal in het programma Behind The Music, komende zaterdagavond op TV Oost. De uitzending is opgenomen buiten bij zijn ouderlijk huis in Dalfsen waar zijn roots liggen. Diverse collega’s en ex-collega’s uit de muziekwereld komen aan het woord.

Voor de Behind the Music met Erwin Nyhoff zijn oud-Prodigal Sons bandlid Albert Bartelds, Prodigal Sons-producer Rene Meister, gitarist Rob Winter, die 20 jaar in de band van Marco Borsato speelde en Erwin nu begeleidt in de theaters en Angela Groothuizen, coach van The Voice of Holland geïnterviewd. Fragmenten van deze gesprekken vormen de rode draad voor het interview met Erwin, die ook vier nummers speelt tijdens de uitzending.

Over Erwin Nyhoff

Erwin Nyhoff (1972) werd geboren in de buurt van Dalfsen en boekte met zijn band The Prodigal Sons grote successen in de jaren negentig. Na het verschijnen van hun eerste album Wine of Life mocht de band spelen op Pinkpop en stond het viertal op het grote showcasefestival SXSW in Austin. Ook het tweede album In the Eye of A Stranger deed het niet onverdienstelijk. Nadat The Prodigal Sons uiteenvielen, nam Nyhoff in 2000 het solo album Take Your Time op, maar door een grote reorganisatie bij het platenlabel Warner gebeurde er niet veel met de plaat. Moeilijke jaren volgden totdat Erwin in 2011 meedoet aan The Voice en zijn carrière daarmee nieuw leven inblaast.

Behind the Music

Het programma op TV Oost is de televisieversie van Behind the Music, een interactieve talkshow in poppodia onder leiding van Martin Kuiper van het video interview platform FaceCulture. In eerdere edities werden gasten als Hendrik Jan Bökkers, Typhoon, Torre Florim van De Staat, Rinus Gerritsen van Golden Earring en Ernst Jansz geïnterviewd. Meer info op: www.youtube.com/faceculture, www.behindthemusic.nl

Behind the Music met Erwin Nyhoff zie je zaterdag 31 oktober om 21.00 uur op TV Oost. De uitzending wordt zondagmiddag om 15.00 uur herhaald. Toch niet gezien? Kijk de uitzending terug op www.rtvoost.nl/tv/gemist