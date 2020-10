Uitgebreidere compensatie voor bewoners 'probleemkanaal': ook schades na begin 2019 vergoed

Het concept-schadevoorstel, waarover vorige week werd gediscussieerd in de provincie, leverde veel verdeelde reacties op. Zo vielen meerdere fracties over een aantal voorwaarden in het schadevoorstel van Gedeputeerde Staten.

Uitgebreidere compensatie

Getroffen huishoudens die na 1 januari 2019 een huis hebben gekocht in het gebied, komen in het oorspronkelijke voorstel van de provincie niet voor een schadevergoeding in aanmerking. Die datum wordt nu opgetrokken naar 16 juni 2020, zo staat in een amendement dat de provinciale fracties aankomende woensdag unaniem willen aannemen.

Ook willen alle partijen in Provinciale Staten dat er een streep gaat door de begindatum 1 september 2011. In een amendement schrijven de fracties dat ze daarmee willen voorkomen dat bij het uitkeren van een vergoeding, discussies ontstaan over de vraag wanneer de schades zijn begonnen te ontstaan.

De partijen willen bovendien dat de provincie elke ingediende schadeclaim zo snel mogelijk en ten dienste van de gedupeerde behandelt, de zogenoemde contra expertise. Het belang van de gedupeerde huishoudens moet voorop staan en niet het belang van de provincie, stellen de partijen.

Zo'n 350 gezinnen langs het kanaal Almelo-De Haandrik kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders. Sindsdien is er veel discussie over de oorzaak. Eind mei werd een onderzoeksrapport gepresenteerd. Conclusie uit dat rapport: het merendeel van de schade is niet veroorzaakt door werkzaamheden in en rond het kanaal.

Onderzoek door Rekenkamer

CDA, GroenLinks en D66 pleiten bovendien voor een onafhankelijk onderzoek van de Rekenkamer, naar de gang van zaken rondom het 'probleemkanaal'. "Het oorspronkelijk besluit vroeg een investering van 18,9 miljoen euro. Het budget bedraagt inmiddels ruim 67 miljoen euro", schrijven de drie partijen. "Een dermate overschrijding van het budget in combinatie met de vele negatieve signalen uit de samenleving reden is voor een onderzoek naar de feiten."

De drie partijen willen dat de Rekenkamer zich in het onderzoek richt op de uitvoering van de werkzaamheden door de provincie aan het kanaal, in de periode tussen 2009 en 2019. Het onderzoek zou in 2021 uitgevoerd moeten worden, zo stellen de drie fracties in een motie.

Onderzoek naar faalmechanisme

PVV, Forum voor Democratie, GroenLinks en Fractie Mooi Overijssel pleiten juist voor verder onderzoek naar de problemen rondom het faalmechanisme van het kanaal.

De vier partijen wijzen in een motie, die ze woensdag willen indienen, op het veelbesproken onderzoeksrapport van Deltares. "De rapportage van Deltares heeft niet alle mogelijke oorzaken belicht en ook geen uitsluiting gegeven over de baggerwerkzaamheden", schrijven de partijen.

PVV: Nog meer vergoeden

Voor de PVV Overijssel is het nieuwe schadevoorstel niet uitgebreid genoeg. De partij bepleit dat ook alle immateriële schade, zoals mentale problemen van bewoners, vergoed moet worden. Een verklaring van de huisarts zou daarbij volgens de partij kunnen dienen als ondersteuning.

Ook wil de PVV dat de provincie de hypotheek overneemt van gedupeerde bewoners die, 'om zwaarwegende redenen', niet meer in hun huis langs het Twentse kanaal willen wonen.

Aankomende woensdag wordt er in Provinciale Staten gestemd over de aanvullende wensen op het schadevoorstel.