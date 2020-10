Deventer en Zwolle krijgen geld van het Rijk voor aardgasvrij maken van wijken

Deventer en Zwolle krijgen Rijkssubsidie voor het aardgasvrij maken van de wijken Zandweerd en Berkum. Dat heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Projecten in Tubbergen en Enschede werden niet uitgekozen door de minister. In Deventer is de keuze van de minister met gejuich ontvangen.

De aanleg van het Slim Warmtenet Zandweerd kan nu starten. In de toekomst kunnen ruim tweeduizend woningen met het warmtenet aardgasvrij worden verwarmd.

“Het is fantastisch nieuws dat niet alleen de gemeenteraad en de provincie Overijssel willen investeren in het Slim Warmtenet, maar ook het Rijk", aldus Carlo Verhaar, wethouder milieu. "Samen met de corporaties, het waterschap en bewoners gaan we nu aan de slag voor het duurzaam en betaalbaar verwarmen van de woningen in Zandweerd.”

Slim warmtenet

Met de warmte van het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringsinstallatie van waterschap Drents Overijsselse Delta, kunnen in de eerste fase van het Slim Warmtenet Zandweerd circa 450 woningen worden verwarmd. Begonnen wordt met de 237 nieuwbouwwoningen in de Tuinen van Zandweerd.

Keuze aan bewoners

In de loop van volgend jaar worden bewoners van Zandweerd geïnformeerd over de vervolgstappen en wordt de interesse gepeild. Bewoners krijgen de keuze voor aansluiting op het warmtenet of voor andere alternatieven voor aardgas. Het warmtenet kan in stappen uitgebreid worden tot ruim 2.000 bestaande huur- én koopwoningen.