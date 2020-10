Toch nieuwe binnenbuis bij afvalwaterinjectie Rossum, onrust bij buurtbewoners neemt verder toe

Inmiddels is de NAM bijna een jaar aan het werk op de locatie voor afvalwaterinjectie aan de Tramweg. Medewerkers van de NAM spreken elkaar tegen. Volgens de afdeling communicatie is het werk onderdeel van regulier onderhoud, maar medewerkers op locatie beweren dat er corrosieproblemen zijn met de injectieputten.

Door die aanhoudende problemen heeft de NAM besloten een nieuwe buis te slaan in één van de twee injectieputten aan de Tramweg. Via een brief aan omwonenden is dat afgelopen week bekend gemaakt. Om een nieuwe buis te kunnen slaan, zal in januari een grote boortoren worden opgebouwd.

Omwonenden maken zich zorgen over de ontwikkelingen op de locatie. Vanavond zou een informatieavond worden gehouden, maar die bijeenkomst is afgeblazen vanwege de situatie rond corona in Twente.

NAM-boortoren met ernaast het 10 meter hoge geluidsscherm (Foto: NAM Assen)

30 meter hoge boortoren

In de brief aan de omwonenden staat onder meer dat een geluidsscherm van 10 meter hoogte rond de locatie zal worden geplaatst. De buren zijn niet blij met dit vooruitzicht. Daarnaast zijn er aan de Tramweg slechte ervaringen met een boortoren van de NAM. Tijdens werkzaamheden op dezelfde locatie in 1981, viel zo'n toren om. Er vielen destijds geen slachtoffers, maar nu komt de boortoren dichterbij de omliggende woningen te staan.

"Deze boortoren is dertig meter hoog en loodzwaar. Dat komt dan op een plek te staan waar veel buizen en leidingen in de grond liggen", zegt één van de omwonenden. "Wat zijn de risico's voor ons? Volgens de NAM zijn die er niet."

In juni 1981 stonden de kranten vol van de ravage die een omgevallen boortoren aan de Tramweg had aangericht. De mast viel toen dwars over de weg en kwam terecht op 30 centimeter van één van de omliggende woningen. De omwonenden zijn bang dat die taferelen zich opnieuw zullen afspelen.

Meerdere kranten schreven in 1981 over omgevallen boortoren in Rossum (Foto: onbekend)

'Wel of geen lekkage?'

Op de NAM-locatie aan de Tramweg in Rossum wordt sinds 2011 afvalwater uit de oliewinning in lege gasvelden gepompt. Dat gebeurt via putten die al in de jaren zestig geslagen zijn voor gaswinning. Omwonenden en onafhankelijke experts claimen dat die putten niet meer voldoen aan de eisen. In de loop der jaren zou de metalen mantel zodanig zijn gecorrodeerd dat er geen sprake meer kan zijn van een lekvrije situatie.

Ook zou de NAM in de injectieputten te kampen hebben met een bacterie die het staal aanvreet, waardoor sprake zou kunnen zijn van lekkage. In het afvalwater zit onder meer zwavel en de bacterie zou juist goed gedijen in warm en sulfaatrijk water. "Lekkages zouden enorme gevolgen kunnen hebben. Er kunnen giftige chemicaliën in de grond terechtkomen maar er zijn ook zorgen dat die lekkages de onderliggende zoutlaag oplossen waardoor we op lange termijn enorme sinkholes zouden kunnen krijgen."

De Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft dat steeds ontkent. Toch wordt sinds eind 2019 groot onderhoud uitgevoerd aan de putten. De installatie werd volledig uit elkaar gehaald. Medewerkers hebben de leidingen en de apparatuur behandeld met een coating die het aantasten door de bacterie tegen zou moeten gaan.

Inmiddels is gebleken dat die coating geen soelaas biedt. NAM heeft nu grote delen van de apparatuur en het leidingwerk op de locatie volledig vervangen. Hierdoor kon injectieput ROW7 inmiddels weer in gebruik worden genomen. Maar put ROW2 kampt met grotere problemen.

In de brief aan omwonenden heeft de NAM dus aangekondigd dat in januari een boortoren zal worden geïnstalleerd. Die boortoren moet een nieuwe buis slaan in de put ROW2. Volgens omwonenden en onafhankelijke experts is het slaan van een nieuwe buis het bewijs dat de NAM het bacterieprobleem niet onder controle heeft gekregen. Bovendien bewijst dit dat de putten niet in de goede staat verkeren zoals de NAM steeds heeft beweerd.

Werkzaamheden op de afvalwaterinjectielocatie aan de Tramweg in Rossum (Foto: Freddy Mensink)

Stop Afvalwater Twente

De stichting Stop Afvalwater Twente heeft vraagtekens bij de hele operatie. Er wordt volgens hen al te lang gewerkt aan wat 'regulier onderhoud' zou moeten zijn.

"Dat de bijeenkomst vanavond niet door kan gaan vanwege de huidige coronaproblemen in Twente, daarvoor hebben we begrip. Anderzijds zien we ook dat het wel mooi uitkomt voor de NAM en het Ministerie van Economische Zaken. Nu hoeven ze zich niet te verantwoorden tegenover de ongeruste omwonenden", zegt voorzitter Freddy Mensink. De voorzitter is ook kritisch op het gemeentebestuur.

"Wij vinden dat de gemeente Dinkelland niet opkomt voor de belangen van haar inwoners. De gemeente houdt zich afzijdig en zou meer aandacht moeten hebben voor wat daar aan de Tramweg gebeurt. Want nu die boortoren is aangekondigd, vragen wij ons af of de NAM nog steeds blijft beweren dat er geen problemen zijn met die bacterie. De gemeente zou daar bovenop moeten zitten, in ons aller belang."

GroenLinks in de gemeente Dinkelland heeft intussen vragen gesteld aan het college van B&W. De partij wil inzage in de rapporten over de wanddikte van de buizen in de putten maar heeft die tot nu toe niet gekregen.