Ron Jans 'stampt' waarde KNVB Beker in de hoofden bij spelers FC Twente: "Het mooiste sportieve moment uit mijn leven"

Jans won in 2014 op sensationele wijze de KNVB Beker na de 5-1 overwinning op Ajax. "Het mooiste sportieve moment uit mijn leven", glimlacht Jans. "En ik kan je vertellen dat het best mooi is om zo'n ervaring te hebben hoor. Maar ik laat het dansfilmpje toch maar achterwege", grapt hij met zelfspot.



Ervaring

Naast Ron Jans weten ook Wout Brama, Sander Boschker en Alexander Jeremejeff hoe het is om de nationale beker op te eisen. "We zullen de spelers dan ook echt wel duidelijk maken hoe mooi en belangrijk een beker kan zijn."

De Lange (rechts) vervangt zijn eerste doelman Drommel in het duel met De Graafschap (Foto: Orange Pictures)

Geen Drommel en Bosch

Het is nog niet bekend in welke samenstelling FC Twente begint tegen De Graafschap, dat derde staat in de Keuken Kampioen Divisie. "Er staat sowieso een goed en gedreven elftal aan de start. Maar ik deel de opstelling voorlopig alleen nog even intern", zegt Jans. Zeker is in ieder geval Jeffrey de Lange onder de lat staat. Hij vervangt de licht gekwetste Joël Drommel. Ook Jesse Bosch heeft lichte klachten en ontbreekt in de wedstrijdselectie.

De Oosttribune

De wedstrijd tussen FC Twente en De Graafschap is dinsdag te volgen vanaf De Oosttribune. Het duel in De Grolsch Veste begint om 18.45 uur.