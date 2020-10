Gemeenteraad Zwolle wil voorlopig nog niet aan verbod op gebruik van lachgas

De gemeenteraad van Zwolle heeft vanavond een verbod op het gebruik van lachgas in de stad afgewezen. Het CDA had de kwestie op de agenda gezet, omdat een landelijk verbod nog steeds op zich laat wachten. Maar de raad ziet een Zwols verbod nog niet zitten en wil voorlopig wachten op Den Haag.

Begin dit jaar pleitte Het CDA al voor een verbod op lachgasgebruik, maar een motie daarvoor werd niet in stemming gebracht. Er was namelijk al een wetsvoorstel in de maak voor een landelijk verbod, zo was de redenatie. Maar dat wetsvoorstel is nu, maanden later, nog steeds niet aan de Tweede Kamer aangeboden. Voor de Zwolse Christendemocraten reden om een Zwols verbod opnieuw op de agenda te zetten.

Maar een meerderheid van de raad wil toch nog wachten op wat er in Den Haag gaat gebeuren, al is dat wachten niet eindeloos. Als er eind dit jaar nog steeds geen beweging vanuit Den Haag is, moet worden gekeken naar een Zwolse aanpak.