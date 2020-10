Zwolle wil met het Lichtplan 2030 stralen in het donker

Voor de uitvoering van het project heeft de gemeenteraad de komende tien jaar één miljoen euro beschikbaar. De verlichting van de gebouwen en objecten zal stapsgewijs uitgevoerd worden.

Veel van de karakteristieke gebouwen, zoals bijvoorbeeld de Sassenpoort, de Peperbus en de Fundatie, zijn ‘s avonds al verlicht. Maar dat gebeurt op dit moment vooral met energie slurpende schijnwerpers.

LED verlichting

In de nieuwe aanpak, zoals die wordt voorgesteld in de lichtvisie 2030, zal er vooral gewerkt worden met duurzame ledverlichting. Ook kan de intensiteit en de sfeer van de verlichting rond de gebouwen en objecten straks met behulp van nieuwe technieken beter aangepast worden aan het tijdstip van de dag en de periode van het jaar.

Een proef met nieuwe verlichting rond de Peperbus heeft vorig jaar september duidelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn. In plaats van de reguliere oranje verlichting, werden er een week lang felle kleuren op de markante Zwolse toren geprojecteerd. Dat gebeurde zowel op een ingetogen maar ook op een extreem uitbundige kleurrijke manier. De reacties van het Zwolse publiek waren wisselend en zijn naderhand meegenomen in de Lichtvisie 2030 die is vastgesteld.

Proef met nieuw lichtplan voor Zwolse Peperbus (september 2019) (Foto: Gemeente Zwolle)

Ecologische effecten

Volgens beleidsmedewerker Peter Sluijs van de gemeente Zwolle waren de reacties overwegend positief. "Natuurlijk zijn er ook mensen die het allemaal niet zo nodig vinden. Ik kan daarop zeggen dat we de komende jaren per object zullen bekijken hoe het lichtplan voor de verschillende locaties eruit komt te zien. We zullen bij ieder individueel plan belanghebbenden en omwonenden in de voorbereiding betrekken."

Ook voor eventuele nadelige ecologische effecten is aandacht. "We hebben bij elk licht project vooraf overleg met het natuurplatform Zwolle en zullen opmerkingen en kanttekeningen van hun kant meenemen bij de realisatie van de lichtplannen."

Zwolle gaat aan de slag met "De Lichtvisie 2030" (Foto: Gemeente Zwolle)

Sfeervol en veilig

Met het lichtplan 2030 hoopt Zwolle sturing te geven aan de realisatie van een sfeervolle en duurzame verlichting in de Zwolse binnenstad. Het doel daarbij is het creëren van een gastvrije en veilig gevoel in de stad.

Het eerste project dat nog dit jaar in de steigers wordt gezet is de verlichting van het stationsgebouw in Zwolle.

Om uiteindelijk alle plannen uit de lichtvisie 2030 te kunnen realiseren is meer geld nodig. In totaal gaat het de komende tien jaar om een investeringsbedrag van zo'n vier miljoen euro.