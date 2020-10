Go Ahead Eagles verplettert NAC Breda in eerste ronde KNVB Beker

Go Ahead Eagles heeft zich met een monsterzege geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. De ploeg uit Deventer was in de eigen Adelaarshorst met liefst 6-0 te sterk voor NAC Breda.

Al na twintig minuten stond Go Ahead met 5-0 voor. Sam Beukema opende in de zevende minuut de score met een rake kopbal uit een hoekschop. Daarna ging het snel: Sam Hendriks, Zakaria Eddahchouri, Jeroen Veldmate (strafschop) een Luuk Brouwers pikten allemaal een doelpuntje mee.

Zwaargehavend

NAC Breda, de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie, was zwaargehavend naar Deventer gekomen. Vanwege coronabesmettingen, blessures en een schorsing miste trainer Maurice Steijn een compleet elftal aan spelers. De elf die wel binnen de lijnen stonden bij NAC legden Go Ahead aanvankelijk geen strobreed in de weg. Pas na een minuut of twintig kwam er een einde aan het open huis van de ploeg uit Breda en stokte de doelpuntenproductie.

Geen record

Na rust was er weer een vlotte treffer, ditmaal van Antoine Rabillard, maar het was niet de opmaat naar een nieuwe doelpuntenregen. Er waren nog wel kansen voor invallers Jacob Mulenga en Frank Ross, maar er werd niet meer gescoord. Een recordnederlaag, zoals VVV-Venlo zaterdag leed tegen Ajax (0-13), bleef NAC Breda daarmee bespaard. Go Ahead Eagles kwam ook niet meer in de buurt van de grootste bekerzege uit de eigen clubgeschiedenis (11-0 tegen SC Genemuiden in 2004).

Tweede ronde

Go Ahead Eagles is de eerste club uit Overijssel in de tweede ronde van de KNVB Beker. Deze week komen ook FC Twente (tegen De Graafschap) en Heracles Almelo (tegen Telstar) nog in actie. De bekerduels Staphorst-PEC Zwolle en HHC Hardenberg-Vitesse zijn uitgesteld naar december, omdat amateurclubs vanwege de coronamaatregelen niet mogen voetballen.

Go Ahead Eagles - NAC Breda 6-0

1-0 Beukema (7)

2-0 Hendriks (9)

3-0 Eddahchouri (12)

4-0 Veldmate (15/pen)

5-0 Brouwers (19)

6-0 Rabillard (47)

Arbiter: Van de Graaf

Geel: Kali, Noblejas, Heuvelman

Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate (Bakker/62), Kuipers (Abdat/63); Idzes, Eyibil, Brouwers (Lucassen/71); Rabillard, Hendriks (Mulenga/62), Eddahchouri (Ross/63).

NAC Breda: Kramer; Vanacker, Adilehou, Siereveld, Noblejas (Marijnissen/65); Kali, El Allouchi, Fiorini (Heuvelman/25); Buffonge (Kestens/84), Dogan, Venema (Azzagari/65).

Bekijk hier de andere uitslagen en het programma in de KNVB Beker en hier de statistieken van de spelers van Go Ahead.