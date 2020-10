Veldmate ziet overeenkomsten met Ajax van Bosz: "Dat klikte ineens"

Veldmate weet ook dat Go Ahead speelde tegen een ploeg die zwaargehavend was. "Maar dat boeit me niet zoveel. Het is ook niet zo dat ze allemaal jeugdspelers op het veld hadden staan. Ze hadden ook wel jongens die normaal in de basis spelen."

Puzzelstukje

In de competitie oogst Go Ahead Eagles vooral lof voor de goede verdediging, maar aanvallend laat het spel nog veel te wensen over. Vanavond was van dat laatste niets meer te merken. "Ik moest een beetje denken aan het Ajax onder Peter Bosz. Tijdens een bekerwedstrijd ging Schöne ineens op zes spelen, De Ligt ging spelen. Dat klikte ineens en dat was het voetbal dat ze wilden spelen", weet Veldmate. "Dit is op een heel ander niveau, met heel andere namen, maar ik hoop van harte dat dit zo'n moment is. Laten we hopen dat dit het puzzelstukje is dat ons het vertrouwen geeft om mee te gaan spelen."

Ideaalbeeld

Want de aanvoerder hoopt dat Go Ahead Eagles zich vaker op deze manier gaat presenteren. "Dit is het ideaalbeeld dat we graag willen. Helaas hebben we daar tijd voor nodig, maar daar zijn we elke dag hard mee bezig en vandaag viel het gewoon goed op zijn plaats."