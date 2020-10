Snelkraak fietswinkel Rijssen: voor een ton aan racefietsen gestolen en even later weer teruggevonden

De inbraak gebeurde rond half vijf vanochtend, het busje met de racefietsen werd een half uur later aangetroffen. Er waren drie inbrekers, met bivakmutsen, die de glazen voordeur vernielden en meteen naar de kelder van de zaak gingen om de racefietsen te stelen. De inbraak ging razendsnel, binnen zes minuten waren de fietsen en de inbrekers weg.

Toegangsdeuren fietsenwinkel vernield (Foto: News United/ Jan Willem Klein Horstman)

Eigenaar Peter Bloemendal van de fietsenwinkel heeft de bewakingsbeelden bekeken en hij windt er geen doekjes om: "Dit waren professionals en ze wisten heel goed waar ze moesten zijn. Onze winkel moet vooraf verkend zijn".

Busje achtergelaten

Dat het busje met de gestolen fietsen is teruggevonden, noemt hij een geluk bij een ongeluk. "Ze hadden dat busje vast koud gezet om te kijken of er geen gps-tracker op de fietsen zat en ze later op te halen."

Hoewel de gestolen fietsen weer terug zijn, heeft de winkel toch nog veel schade. De ingang van de zaak aan de Banisweg in Rijssen is kapot en de fietsen werden met grof geweld in het busje gezet door de dieven. Een deel van de fietsen is daarbij beschadigd geraakt.

Bewakingsbeelden

De politie onderzoekt de winkel, het busje en de fietsen op bruikbare sporen. De winkelier gaat bewakingsbeelden onder de loep nemen of er de afgelopen tijd mensen in de zaak zijn geweest die zich verdacht hebben gedragen. Overigens is de winkel vandaag gewoon open, laat de medewerker van Bike Total Bloemendal weten.