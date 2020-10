Istvans droomhuis langs kanaal Almelo-De Haandrik werd een nachtmerrie: "Alles is verzakt"

Scheuren in de muren, wegzakkende vloeren, scheuren in de open haard, het bad in de badkamer dat wegzakt: Greguss' lijst met schademeldingen aan zijn woning is lang. "Kijk", zegt hij, wijzend naar de tuin. "De tegels zijn allemaal verzakt, de tuin is niet meer recht. Alles is hier aan het verzakken."

Verkast naar het oosten

Greguss en zijn vriendin werden in 2018 op slag verliefd op het huis langs het Twentse kanaal. Het gezin zocht de rust en de ruimte op en verkaste van het 'drukke' westen naar het rustige Bergentheim. Een bewuste keuze voor Greguss, die kampt met PTSS.

"We kochten het huis met bouwkundig rapport, dat eind 2017 is opgemaakt", zegt Greguss. "Alles was in orde, maar sinds half 2019 kwamen de eerste scheuren in de muren. Deuren die niet meer goed dichtgingen en zo werd het steeds erger."

Greguss leidt je rond door zijn verzakte woning:

Gedupeerde 'kanaalbewoners'

Greguss is een van de 360 huishoudens langs kanaal Almelo-De Haandrik die met forse schade aan zijn woning kampt. "We hebben een zaakwaarnemer toegewezen gekregen van de provincie. Hij heeft de meeste schades hier ook bekeken, maar nou moet ik zeggen dat ik de laatste tijd niet meer zo heel veel van de provincie te horen krijg."

Morgen wordt er in de provincie besloten over de definitieve schaderegeling voor de gedupeerden. Greguss is daar niet al te optimistisch over. "Ik verwacht eigenlijk niet zo heel veel meer. Amendementen die in het verleden zijn ingediend, werden op het laatste moment weer teruggetrokken", zegt hij over de gang van zaken in de provincie begin juli.

"Het is een politiek spelletje aan het worden. De gedupeerden en de mensen die schade hebben geleden, hebben hier niks aan. Zij moeten geholpen worden."

Het is een politiek spelletje aan het worden Istvan Greguss

Behoefte aan rust

Greguss heeft vanwege zijn PTSS behoefte aan rust. "De ruimte hebben we hier, maar de rust is ver te zoeken."

Of hij nog met plezier langs het Twentse kanaal woont? Greguss zucht diep. "Niet zo heel erg nee, soms wens ik weleens dat ik niet was verhuisd."