Stormloop op mega-katapult waarmee Zwolse Bente (16) eresaluut aan overleden vader bracht

Bente vertelde recent tegenover RTV Oost over de slingerblijde, waarmee er - in tijden dat het buskruit nog niet was uitgevonden - oorlog werd gevoerd. De mega-katapult werd in 2004 gebouwd door de Groep Domheid, een vriendengroep waarvan ook haar vader Ivo deel uitmaakte. Nadat er met 412,5 meter een nieuw wereldrecord mee was geschoten, verdween de trebuchet vervolgens jarenlang in de opslag.

Emotioneel moment

Maar eerder dit jaar werd de katapult weer voor de dag gehaald en opgebouwd ter gelegenheid van een tentoonstelling in een museum in Utrecht. Bente, die studeert in Zwolle, mocht toen het eerste schot lossen. Als eerbetoon aan vader Ivo die, nadat hij twee jaar ziek was geweest, in juli dit jaar op 53-jarige leeftijd overleed. Een emotioneel beladen moment.

Oud jonkvrouwtje

Nu de expositie in Utrecht in januari ten einde is, moet de vriendengroep de trebuchet weer ophalen. Waarop werd besloten het gevaarte te koop te zetten. 'Altijd van oud jonkvrouwtje geweest', zo luidde de wervende tekst. Aanvankelijk echter met weinig succes. Er kwam slechts één bod binnen van welgeteld 35 euro.

Stormloop

Maar nadat deze omroep vorige week aandacht besteedde aan de opmerkelijke advertentie staan de kandidaten ineens in de rij. "Na het verhaal bij RTV Oost ging het echt helemaal los", vertelt Jos Reinhoudt, destijds een van de geestelijk vaders van de mega-katapult. "Intussen hebben zich 25 tot 35 kandidaten gemeld."

Daarbij gaat het om onder meer de beheerders van een kasteel, een museum, organisatoren van middeleeuwse evenementen. "Ook meldde zich iemand die decors bouwt voor hele grote festivals. De man was helemaal emotioneel. Ik had hem huilend aan de lijn. Hij vertelde dat dat ding de hele dag door zijn hoofd spookt. Dat-ie nergens anders meer aan kan denken."

Een staatsieportret van de Groep Domheid, helemaal rechts Jos Reinhoudt. (Foto: Groep Domheid) (Foto: Groep Domheid)

Hoge biedingen

De Groep Domheid verkoopt de trebuchet echter niet zomaar aan de hoogste bieder. "We hebben intussen een bod van duizend euro binnen. Maar het gaat ons niet om het geld. We willen vooral dat er straks ook weer mee wordt geschoten. Dat de katapult een tweede leven krijgt. In de geest van de circulaire economie, zeg maar."

Een tweede voorwaarde die Domheid stelt, is dat de trebuchet straks op een plek komt te staan, waar mensen er ook daadwerkelijk van kunnen genieten. "Hij moet openbaar toegankelijk zijn. Dan heb je dus behoorlijk wat ruimte nodig. Er vanuit gaande dat je met dat ding zomaar vierhonderd meter kunt schieten."

'Veilig schieten'

Vandaar ook dat de leden van Domheid de nieuwe eigenaar graag wegwijs willen maken. "Hoe je dat ding demonteert en weer opbouwt. En vooral ook hoe je ermee moet schieten. De nieuwe eigenaar moet dan ook beslist een beetje handig zijn. Want er moeten straks natuurlijk geen gewonden vallen."

De leden van Domheid hebben gisteravond een eerste keer via een videoverbinding vergaderd over de nieuwe bestemming van hun hersenspinsel: "We gaan nu even alles keurig op een rijtje zetten en dan hakken we waarschijnlijk medio november de knoop door."