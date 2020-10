Patissierie Rubia uit Deventer steunt ziekenhuis met gebakjes-actie: "Met een klein gebaar kunnen we samen iets groots doen"

"Bijna alle klanten zijn enthousiast", vertelt Cynthia vanuit haar luxe winkel Rubia in de historische binnenstad van Deventer. " Ik denk dat driekwart van de klanten wel een gebakje doneert. We zijn nog maar net met de actie begonnen en hebben al zo'n tachtig extra gebakjes verkocht."

Patisserie Rubia in Deventer (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Schakelen en aanpassen

Het is geen makkelijke tijd voor een startende ondernemer. Cynthia moet het bedrijf constant aanpassen aan de steeds veranderende regels. De horeca-tak met koffiezitjes en workshops was net opgestart en ligt nu alweer stil. Bruiloften en feesten worden afgezegd of in kleinere kring gevierd.

"Het is steeds weer schakelen en aanpassen, al vanaf dat wel zijn begonnen. Het is natuurlijk heel jammer dat we geen mensen mogen ontvangen nu, maar we kijken toch vooral naar wat wel door kan gaan. "

Patisserie Rubia in de binnenstad van Deventer (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Geen massaproductie

De bonbons en gebakjes van Rubia worden allemaal in de winkel vers gemaakt. Het is geen massaproductie, dus het wordt nog een uitdaging om alle gebakjes straks te maken en in het ziekenhuis te krijgen. "We zien wel hoe we dat gaan doen. Desnoods doen we het in een paar keer, maar dat overleggen we tegen die tijd nog met ziekenhuis. Eerst maar zien hoeveel gebakjes er gesponsord worden".

Het Deventer ziekenhuis heeft meer dan tweeduizend medewerkers. Dat is wel erg veel voor het delicate handwerk van Cynthia en haar collega's. "Als we er tweeduizend zouden verkopen, zouden we natuurlijk supertrots zijn en heel dankbaar voor iedereen die mee heeft gedaan. En dan zien we wel hoe we dat dan voor elkaar gaan krijgen, maar we kunnen heel wat aan", lacht Cynthia.

Driekwart van de klanten rekent een extra gebakje af (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Geen applaus meer

In maart en april was er applaus voor de zorgmedewerkers en waren er overal sponsoracties voor de zorg. Nu is de situatie bijna net zo erg als toen en hoor je vooral klagen, merkt Cynthia. "Dat viel me wel op, je hoort er nu veel minder over. En eigenlijk dacht ik, je moet niet alleen maar een negatieve aanleiding hebben om zoiets te doen, dit moet je toch op elk willekeurig moment kunnen doen. Maar wij doen het nu en de reacties zijn superleuk, dus het gaat helemaal goedkomen."

Een gebakje doneren voor het ziekenhuis kan nog de komende drie weken bij de winkel van Rubia, of in de webshop. Eind november brengt Cynthia de gesponsorde gebakjes naar het ziekenhuis.