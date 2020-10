Huisarts en wethouder roepen inwoners Nieuwleusen op: corona is ook hier, wees waakzaam!

De gemeente Dalfsen kleurt donkerrood op de website IJssellandscan van de GGD IJsselland. Het coronavirus lijkt er nu veel meer toe te slaan dan afgelopen maart. Toen waren er wel een aantal, maar niet extreem veel besmettingen, nu zitten de vier huisartsenpraktijken in Nieuwleusen al op een gemiddelde van 10 corona-besmettingen per dag. " Het is dus serieus, en ja niet iedereen wordt er heel ziek van, maar het is wel een feit en je kunt dus andere besmetten die er wel heel ziek van kunnen worden. Jong of oud."

Huisartsen Nieuwleusen druk met coronabesmettingen (Foto: RTV Oost/ Chantal Everaardt)

In de huisartsenpraktijk en apotheek Sluis 3 in Nieuwleusen is alles corona-proof ingericht, maar ook in het pand is corona geweest. René Visser: " Als ik dan van mensen hoor die een griepprik komen halen 'Oh is hier in het dorp ook corona..?' dan denk ik als huisarts hoe kan dit nu? Hoe kan je dit niet weten."

Bellen met de wethouder

Na telefonisch overleg met de wethouder hebben ze besloten om samen op te trekken om mensen bewust te maken. "We willen niet dat Nieuwleusen bang wordt, dat hoeft ook niet, maar ik schrok toch wel van het feit dat mensen echt denken dat het hier in het dorp niet is."

Wethouder Jan Uitslag kent de verhalen ook dat sommigen denken dat het wel meevalt of dat er twijfels zijn over het virus.

Helaas spreken de cijfers voor zich, ook in onze regio. Ik geloof wel dat als wij met elkaar ons aan de afspraken houden het niet erger wordt. Denk aan de ondernemers die nu al noodgedwongen hun deuren hebben moeten sluiten, zzp-ers die zonder werk zitten, onze sociale evenementen die niet doorgaan. Als wij weer terug willen naar normaal, moeten we het met elkaar doen en je dus bewust zijn van het virus en je houden aan de regels.

Huisartsenpraktijken Nieuwleusen -uiteraard- coronaproof (Foto: RTV Oost/ Chantal Everaardt)

Nu omslag gedrag, anders strengere regels

Uit gesprekken met de GGD IJsselland hoort de wethouder dat mensen zich niet houden aan de quarantaineregels, dat mensen toch weg zijn of zijn gaan werken ondanks een positieve test. "Ik begrijp dat het lastig is, ook voor de werkgevers om personeel te moeten missen, maar dit zijn nu eenmaal de afspraken. Als er geen omslag komt dan ben ik bang dat er nog strengere regels komen, nog meer beperkingen, dat willen we met elkaar voorkomen."

Samen mensen aanspreken

Is het bijzonder dat huisarts en wethouder samen optrekken? De wethouder en de huisarts kijken elkaar lachend aan, eigenlijk niet. We willen allebei het beste voor onze inwoners en als je dan samen optrekt is dat veel sterker dan alleen iets roepen.

De wethouder: "Ik ben juist blij dat de dokter mij belde, want ook ik ken de verhalen vanuit de gemeente maar ook in je eigen omgeving. Laten we dan kijken naar Heerde of Hasselt waar vorige keer zoveel mensen ziek zijn geworden en zijn komen te overlijden, dat wil je gewoon voorkomen door mensen te wijzen op het feit: corona is echt. Ja voor aantal mensen is het ziektebeeld misschien een 'griepje', maar voor groot deel van de mensen niet. Voor de sceptici zeg ik dan, wees je bewust van de druk op onze zorg door corona, dat aantal reguliere operaties worden uitgesteld. Dat is gewoon een feit."