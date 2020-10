Gemeente Dinkelland bevraagt lokale ondernemers in enquête over gevolgen coronacrisis

"Juist in de coronacrisis is het voor ons van groot belang om te weten hoe het met onze ondernemers gaat", zegt wethouder Benno Brand. Hij vraagt alle ondernemers in de gemeente mee te doen aan het onderzoek.

Inhoud onderzoek

De vragen in het onderzoek gaan over de impact van de coronacrisis op ondernemers en hun bedrijf. Maar de enquête gaat ook in op de verwachtingen die ondernemers op de korte en lange(re) termijn hebben over personeel, digitalisering, financiering en leveranciers. “Wij horen graag waar ondernemers behoefte aan hebben en hoe ze over de toekomst denken. Wellicht kunnen we op bepaalde vlakken (verder) samenwerken”, aldus de wethouder.