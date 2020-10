Bestolen paardenopvang krijgt spontaan steun uit hele land: 'Hartverwarmend'

Nadat inbrekers hun slag hadden geslagen, hadden de vrijwilligers van de paardenopvang Paard Zoekt Baas in Enschede even een flinke kater. Maar er is nu vanuit het hele land spontane hulp voor Calyn ten Napel en haar medewerkers. "Dit is hartverwarmend."

Paard Zoekt Baas houdt zich bezig met de opvang van mishandelde en verwaarloosde paarden. De dieren worden weer op de been gebracht, waarna ze een nieuw baasje krijgen. Bij de opvang in het buitengebied van de Duitse grensplaats Gronau, waar werd ingebroken, staan in totaal 24 paarden gestald.

Na het bericht gisteren bij RTV Oost over de diefstal afgelopen weekeinde, waarbij onder meer acht zadels verdwenen, kwamen er bij Paard Zoekt Baas tal van steunbetuigingen binnen.

Spontane hulp

De dierenliefhebbers boden spontaan hun hulp aan. "Intussen hebben we al acht zadels aangeboden gekregen", vertelt Henk ten Napel, die de opvang runt samen met zijn dochter Calyn (21) en twaalf vrijwilligers.

Verzendkosten

De aangeboden zadels zijn afkomstig van particulieren. "Sommige moeten wat worden aangepast, maar voorlopig zijn we even uit de brand. Daarnaast heeft zich een bedrijf aangeboden dat de verzendkosten voor de zadels voor z'n rekening neemt. De schenkers zijn namelijk afkomstig uit het hele land. Met Paard Zoekt Baas hebben we een grote achterban: niet alleen door heel Nederland, maar tot in België aan toe."

Alarminstallatie

Bovendien heeft zich een bedrijf gemeld dat wil helpen met het verbeteren van de huidige alarminstallaties en camerabewaking. De inbrekers die afgelopen weekeinde toesloegen zijn weliswaar gefilmd, maar eigenlijk alleen maar op de rug, waardoor ze onherkenbaar zijn.

Daarnaast heeft zich een aantal paardenliefhebbers gemeld dat spontaan geld doneerde.

Hartverwarmend

"Na die diefstal waren we er even goed ziek van, maar het doet enorm goed als mensen zich dan zo begaan met ons werk tonen", aldus Ten Napel. "Dit is echt hartverwarmend."