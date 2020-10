Kamerlid Maurits von Martels verlaat teleurgesteld de politiek na vaststelling CDA-kieslijst

Tweede Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen heeft een 39e plek op de kieslijst van het CDA afgewezen. Hij 'mist waardering' in de lage positie. 'Minister van Gehandicaptenzaken' Rick Brink uit Hardenberg is verheugd met zijn 24e plek op de advieslijst.

Overijssel lijkt goed vertegenwoordigd op de kieslijst die het CDA vanmiddag bekendmaakte voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar. Op de tweede plek staat Enschedeër Pieter Omtzigt, op de twaalfde plek Hilde Palland-Mulder uit Kampen.

Teleurstelling bij Von Martels; hij stapt op

Kamerlid en boer Maurits von Martels uit Dalfsen gooit het bijltje erbij neer. De plek 39 die het CDA-bestuur voor hem in gedachten had, is voor hem een 'grote teleurstelling'. Toen hij het gisteravond hoorde heeft hij zich, na beraad met vrouw en kinderen, teruggetrokken.

Von Martels over het besluit: "Ik mis waardering in wat ik heb gedaan de afgelopen jaren". Von Martels denkt wel een paar dagen nodig te hebben om over de teleurstelling heen te komen, maar zegt tegelijkertijd: "Het werk gaat door. Ook vanavond is er weer een debat over granulaat. Ik ga gewoon professioneel m'n best doen".

Hardenberg levert twee kandidaten

De 34-jarige Rick Brink uit Hardenberg is blij met zijn positie op de lijst; hij staat op 24. Brink is vorig jaar door de KRO-NCRV uitgeroepen tot 'Minister van Gehandicaptenzaken'. Daarmee heeft hij de nodige ervaring in Den Haag opgedaan.

Brink over zijn positie: "Ik ben er tevreden mee. Het was voor mij nog best wel spannend, maar ik heb wel een politieke achtergrond, mede omdat ik fractievoorzitter van het CDA in Hardenberg was".

Naast Brink staat ook Piet-Cees van der Wel uit Hardenberg op de lijst van het CDA, hij staat op 36e plek. De Hardenbergers zijn overigens boezemvrienden, waardoor Van der Wel zich ook wel de 'running mate' van Brink noemt.

Ook twee keer Borne

Ook vanuit Borne staan er twee kandidaten op de kieslijst. Bo ter Braak en Martin Reesink vinden we terug op respectievelijk plek 46 en 47. Ank Bijleveld uit Goor, momenteel nog Minister van Defensie, staat als lijstduwer op plek 51.

Overigens wordt op het CDA-congres van 12 december de lijst officieel vastgesteld. Tot die tijd kunnen afdelingen nog reageren op deze 'advieslijst'.