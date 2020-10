Stadionspeaker in vrijwel lege Adelaarshorst: "Lullig werk? Helemaal niet! 6-0 is toch heerlijk"

"Het is een vitaal beroep", grapt De Jong als hij zich klaarstoomt voor het treffen met NAC Breda. Een wedstrijd in wederom een leeg stadion. "Maar het voelt zeker niet lullig hoor. Ik wil de spelers en de mensen die er zijn een goed gevoel geven. Alsof er wel 9000 fans in De Adelaarshorst zitten."

Drukke avond

De Jong had maandag dan ook een drukke avond in de eerste ronde van de KNVB Beker. Het duel met NAC Breda werd simpel een prooi voor Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Kees van Wonderen maakte met 6-0 gehakt van de bezoekers en dus was De Jong volop te horen in de wijk rondom het stadion. "Dit was toch een heerlijke avond. Én kijk je nu al wat anders aan tegen een stadionspeaker in corona-tijd?", vraagt De Jong zich af als hij de vaste muziek van Frans Duijts heeft ingezet na een enerverende bekeravond in een lege Adelaarshorst.