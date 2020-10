Schuurman (23) popelt om jongerenafdeling 50PLUS te beginnen, maar corona zit haar in de weg

Gratis mondkapjes voor de minima: een plan dat kort geleden enthousiast door de Hardenbergse gemeenteraad werd opgepakt en nu ook wordt uitgevoerd. Het is slechts één van de vele ideeën van Schuurman. Als dochter van 50Plus-raadslid Gijs Schuurman is politiek haar niet vreemd.

Jongerenafdeling

Hanneke is ook de initiatiefnemer voor de oprichting van een jongerenafdeling voor 50Plus. Dat het tot nu niet tot de oprichting kwam, ligt niet aan het doorzettingsvermogen van Hanneke. "Ik kreeg op de laatste ledenvergadering een staande ovatie toen ik mijn plan had gepresenteerd. Mijn app stond ook roodgloeiend met berichtjes van jongeren die graag wilden meedoen."

Maar toen kwam het coronavirus en sindsdien is er geen ledenvergadering meer geweest. "De leden moeten toestemming geven om de jongerenafdeling op te richten. Daarnaast moeten ze toestemming geven voor het huishoudelijk reglement en voor de statuten. Ik kan het niet in mijn eentje beslissen. Daar heb ik echt de leden voor nodig en dat kan nu niet."

De invloed van corona is dus de reden dat 50Plus nog geen jongerenafdeling heeft. "En dat is jammer want ouderen en jongeren kunnen eigenlijk niet zonder elkaar. Ook in de politiek is die combinatie best wel belangrijk", zegt Hanneke.

Hanneke Schuurman wil een jongerenafdeling voor 50Plus oprichten (Foto: RTV Oost / Oscar Siep)

'Dat is mijn droom'

"Uiteindelijk hebben 50-plussers ook niet het eeuwige leven en je wilt toch graag het politieke programma door laten gaan." Juist nu de partij onder leiding van Lilian de Haan een nieuwe weg inslaat, wil Hanneke haar steentje bijdragen.

"Veel jongeren zijn best geïnteresseerd in de politiek. Via de jongerenafdeling zouden ze ervaring op kunnen doen, een soort van stage." En dat is ook precies wat haar zelf drijft. Het was haar bedoeling om via de jongerenafdeling zelf in de politiek betrokken te raken.

"Mijn droom is om over een paar jaar zelf op de kieslijst te staan. Ik wil heel graag Tweede Kamerlid worden, dat is mijn droom en daar werk ik hard aan."