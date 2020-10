Flexwerkers en jongeren betalen de prijs van de coronacrisis met hun baan

Zoals in elke crisis worden de kwetsbaren op de Overijsselse arbeidsmarkt als eerste geraakt. Dat blijkt uit de analyse 'Regio in Beeld' van het UWV. Jongeren, flexwerkers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt raken het snelst hun baan kwijt of vinden er ├╝berhaupt geen. Omscholen en bijscholen blijft het credo van UWV en politici.

Wie de 'Regio in Beeld' van Regio Twente en de Regio Zwolle leest kan nauwelijks schrikken. De rapporten van het UWV geven een beeld van de arbeidsmarkt die niet dramatisch is veranderd.

Diepe zakken

Na een eerste forse instroom in de WW in april en mei zitten de instroomcijfers nu zelfs onder het gemiddelde van vorig jaar. De cijfers lijken niet onrustbarend dus, maar schijn bedriegt, want de cijfers volgen de realiteit, en niet de rekenmodellen.

Het zijn namelijk de 'diepe zakken' van minister Hoekstra die het beeld verfraaien. De miljarden aan inkomen- en andere steun zorgen ervoor dat veel bedrijven zoveel mogelijk doordraaien. Natuurlijk, de vrijetijdseconomie en de horeca betalen de prijs, maar daar zijn juist de flexcontracten normaal en werken veel jongeren.

Dramatische cijfers

De tweede golf lijkt langzamerhand een feit, en door horen dramatische cijfers bij. In het door het CBS berekende scenario krimpt de economie in 2020 met 6,1 procent én is er ook in 2021 sprake van krimp, namelijk met 2,8 procent. De werkloosheid loopt dan op tot 8,5 procent.

Ter vergelijking: eind 2019 was in Regio Zwolle 'slechts' 2,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dat is lager dan het landelijke werkloosheidspercentage toen (3,4 procent). Ook de werkloosheid in Twente lag voor het eerst in tientallen jaren onder dat landelijk gemiddelde, al was het maar heel iets (3,3 procent).

Stikstofcrisis

De Overijsselse economie lijkt de crisis ook iets beter aan te kunnen, omdat we hier minder horeca en vrijetijdseconomie hebben dan op veel andere plekken in het land. En ook de bouw en logistiek, die juist hier meer aanwezig zijn, lijken nu (nog) krachtig door te gaan.

Wel waarschuwt de bouwbranche dat de voorlaatste crisis (stikstof) opnieuw tot stagnatie kan leiden. De logistiek geeft een wisselend beeld: de 'ouderwetse' retail heeft het moeilijk, de online business draait als nooit tevoren met enorme drukte bij bedrijven als Bleckmann en Wehkamp.

'Kansrijke' beroepen

De UWV-rapporten reppen over 'bij- en omscholen' en over 'kansrijke' beroepen. 'Een leven lang leren' is het mantra dat de politiek al langer gebruikt.

Zowel in Twente als in de Regio Zwolle zijn daar scholingsvouchers en andere initiatieven voor. Het UWV geeft aan dat het in deze tijd dus niet handig is om bankmedewerker te willen worden. Kansen liggen er wel in de ICT en techniek.