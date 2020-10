Premier Rutte: 'Voorlopig geen zwaardere coronamaatregelen, maar komende dagen zijn belangrijk'

Premier Rutte wees op de gedeeltelijke lockdown, die twee weken geleden werd ingesteld, waarvan de effecten nog niet zichtbaar zijn. Dat duurt een week of twee ongeveer, het kruispunt waarop we nu staan, aldus Rutte. "We weten het nog niet precies, het is te vroeg om conclusies te trekken. En te vroeg om harder op de rem te trappen."

'Huidige maatregelen tot half december'

De huidige maatregelen werden voor vier weken ingesteld, maar minister De Jonge gaf vanavond aan dat die maatregelen in ieder geval nog tot half december zullen gelden. Hij hoopt dat dat voldoende is. Alles hangt af van de cijfers die we de komende dagen te horen zullen krijgen.

De cijfers vlakken de laatste dagen af, maar ze blijven te hoog en moeten echt naar beneden. "We blijven volgen wat er in teststraten van de GGD's en de ziekenhuizen gebeurt", aldus Rutte. "Dinsdag is er weer een persconferentie, tenzij de cijfers zo de hoogte in schieten dat we eerder moeten ingrijpen. Alle scenario's liggen op tafel."

Een van die scenario's is volledige lockdown, iets dat Rutte wil voorkomen. "We willen de economie en de samenleving zo min mogelijk schade berokkenen. Dat is het lastige evenwicht."

Handhaving

Rutte drukte iedereen nog eens op het hart om zich aan de huidige maatregelen te houden en niet de grenzen op te zoeken. Er zijn afspraken met de burgemeesters gemaakt om streng te handhaven op de anderhalvemetermaatregel en de thuisfeestjes. Ook zijn er gesprekken met de detailhandel over het handhaven van de maatregelen in winkels.